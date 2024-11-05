Ángela Aguilar habla de su “bondad” y sobre ser “un ejemplo para las niñas” tras declaraciones de Cazzu

Video Nombran a Ángela Aguilar Mujer del Año en plena confrontación con Cazzu: habla del “falso feminismo”

Ángela Aguilar habló a profundidad de cómo sobrelleva los comentarios acerca de su vida personal y lo que ha aprendido del constante ‘hate’ que recibe.

Sus declaraciones llegan luego de que la ex de su esposo Christian Nodal, Cazzu, arremetiera en su contra por haber dicho que sabía de su romance “meses antes” de que lo hicieran público.

“Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo: a través de los mismos medios, que fue a través de redes y cosas, me sorprendí, obviamente”, dijo la argentina al aparecer en el programa ‘PLP’ el 31 de octubre.

Ángela Aguilar defiende su forma de actuar y exalta su “bondad”

En medio de la ola de críticas que ha estado recibiendo tras las palabras de Cazzu, Ángela Aguilar afirmó que ya no le interesa brindar explicaciones sobre su actuar.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme”, explicó en entrevista para Glamour México y Latinoamérica, publicada este 4 de noviembre.

“Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”, agregó.

La cantante aseguró que, para ella, “las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes” y que “conocerse a uno mismo es fundamental”.

“A veces le digo a Christian [Nodal] que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá”, afirmó.

“Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”, añadió.

Ángela Aguilar: “No es mi responsabilidad explicarles nada”

Al respecto de la manera en la que actualmente maneja los señalamientos por lo que pasa en su intimidad, Ángela Aguilar fue tajante.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los ‘deep fakes’, que para mí fue muy fuerte”, admitió.

“Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada. Si quiero hacerlo, lo haré, pero no tengo necesidad de justificarme”, sentenció.

La intérprete de ‘La llorona’ reconoció que aunque los juicios la afectan, considera que: “No me definen. Pueden tener un efecto en mí, pero no son lo que soy”.

Aseveró, que la manera en la que se siente segura de sí misma, “es cuidando mucho mis palabras y acciones, y haciendo todo con la mejor intención”.

“Me hace sentir bien saber que hice lo mejor que pude en cada situación que he vivido”, manifestó la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar desea ser “un ejemplo para las niñas”

En esta misma oportunidad, y luego de medio año siendo ‘cancelada’ por su idilio con Christian Nodal, entre otras situaciones, Ángela Aguilar hizo un llamado.

“Sí me gustaría recalcar que tengo 21 años. Estoy apenas viviendo, aprendiendo a ser, y descubriendo qué quiero ser”, comentó.

“A veces me ven con un estilo más maduro y puedo no parecer tan joven en mi comportamiento, pero estoy en ese proceso de aprendizaje y vida”, externó.

Y dejó claro que “uno de los retos más grandes ha sido, en un nivel más alto, convertirme en un buen ejemplo para las niñas y las personas que me siguen”.

Hasta el momento, ella no ha respondido directamente a lo dicho por Cazzu, quien después de su separación del sonorense, está criando sola a la hija que comparten, Inti.