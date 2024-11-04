Todas las confesiones de Cazzu en su última entrevista: no se guardó nada sobre Nodal y Ángela Aguilar

Video Cazzu respondió con clase a Nodal y Ángela: así se repuso cuando la dejaron sola

Tras meses en silencio, la rapera Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, finalmente dio su versión de su ruptura con Christian Nodal, y habló de lo que vivió tras enterarse de la relación de su ex con Ángela Aguilar.

Esto lo hizo a través de una entrevista en el podcast PLP del canal de Youtube Luzu TV, luego de que Ángela Aguilar, en entrevista con ABC News, declarara que todos los involucrados en el escándalo "estaban en la misma página".

¿Cazzu sabía de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?



Cazzu hizo especial énfasis en aclarar que ella no tenía conocimiento de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, como Ángela Aguilar había dado a entender en su entrevista con ABC News:

Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y que yo estaba en pleno conocimiento e formar parte de un plan, pero tengo la necesidad de refutar porque es mentira.



Cazzu destacó que ella no sería capaz de formar parte de “un plan tan retorcido como el planteado”, y reflexionó sobre la gravedad de las declaraciones hechas por la propia Ángela Aguilar:

Y la gravedad que me parece de esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, porque es diferente cuando sale de notas por ahí, la gente dice cualquier cosa, se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia y lo he soportado en silencio.

Cazzu habló sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar Imagen LUZU TV en Youtube/ Mezcalent

¿Cazzu y Christian Nodal ya habían terminado cuando él y Ángela Aguilar comenzaron su romance?



Cazzu declaró que ella se enteró del romance de Christian Nodal con Ángela Aguilar de la misma manera en la que el público lo hizo, o sea a través de los medios, y dijo que cuando el cantante terminó con ella fue por otros motivos más allá de una "tercera en discordia":

Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla, a mí cuando me dejaron, me dejaron por un motivo distinto.

Además, Cazzu mencionó lo sorprendida que quedó al enterarse que Ángela Aguilar era la nueva pareja del papá de su hija, pues la conocía:

Me sorprendió obviamente porque yo a ella la conocía, ya había compartido algunas veces... primero pensé que no era, resultó que sí.



Cazzu insinuó que probablemente Christian Nodal estaba llevando una “doble vida”, pues en entrevista con ABC News Ángela Aguilar dijo que ella y Nodal llevaban varios meses juntos antes de hacer público su romance. Es decir, las fechas se empalmarían con el tiempo en el que el cantante aún sostenía una relación con Cazzu:

Lo que empeora todo es que ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo, lo que ahora yo les digo, eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Lo que quiere decir que se estaba llevando una doble vida, quien sabe en qué situación, si yo estaba embarazada, si yo acababa de parir, o sea la historia que yo conocía hasta hace unos días se convirtió en una mucho peor.

¿Qué dijo Cazzu sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar?



Cazzu declaró que no había hablado de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar porque no había sentido la necesidad de hacerlo, y pidió que no le involucren más en la controversia:

Yo quisiera estar en paz. Así como yo dejé en paz que las cosas sucedan, me gustaría que se me quitara de en medio.



A pesar de todo lo sucedido, Cazzu respeta la relación de Christian Nodal y de Ángela Aguilar, y tan solo pide que la dejen en paz:

Ellos quizá querían cumplir este amor que querían vivir, ya está, ya está cumplido; o sea, hay un casamiento, hubo todo lo que tuvo que haber para para vivir el amor en paz, y yo creo que en esa ecuación yo ya no tengo ningún espacio y me gustaría que no se hable.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 Imagen Instagram @angela_aguilar_/Mezcalent

¿Por qué Cazzu decidió hablar de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?



Cazzu declaró que se vio obligada a hablar sobre este controversial tema principalmente por las declaraciones hechas anteriormente por Ángela Aguilar.

Especialmente, dijo que dio esta entrevista en este preciso momento porque quiere ser un ejemplo para su hija Inti, pues quiera que la pequeña aprenda a poner límites cuando sea mayor: