Nodal habla como nunca de su hermano Alonso, quien recientemente ha cambiado su apariencia

Alonso Nodal, hermano menor de Christian, ha cambiado su apariencia en los últimos meses: ahora se deja ver en redes sociales maquillado, con cabello largo y vistiendo aparentemente ropa de mujer.

Ante este cambio, la revista TVNotas publicó el 18 de noviembre que supuestamente el cantante y su familia "exiliaron" al joven por su "transición a mujer".

El esposo de Ángela Aguilar fue cuestionado al respecto y habló como nunca de él.

"¿Aceptas con amor a tu hermano?", preguntó una reportera al cantante la mañana del 19 de noviembre a su salida del Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, en donde una jueza no lo vinculó a proceso por la demanda interpuesta por Universal Music. " Yo amo a mi hermano, adoro a mi hermano y lo amo tal como es", respondió Christian.

¿Quién es el hermano de Christian Nodal?

Christian es el mayor de tres hermanos: le sigue Amely, quien ya tiene un hijo, y Alonso, el menor, de quien se sabe poco.

El cantante ha compartido pocas imágenes de su familia, sin embargo, en 2024 Alonso llamó la atención de algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales al aparecer en su perfil de TikTok con una apariencia diferente a la que habíamos visto en fotos de Christian.

Aunque se desconoce en dónde vive, se sabe que desde hace años se fue de México para residir en Europa.

En los videos ha dejado ver que podría estar radicando en Francia y que le gusta la moda. Sin embargo, no está claro a qué se dedica.

Nodal extraña a su hermano

El 30 de julio de 2024, el intérprete de 'Botella tras botella' confesó que pasó dos años sin ver a Alonso.

"Mi hermano se parece muchísimo a mí. Yo estoy a punto de tatuarle la cara para que sea mi doble… es muy muy similar a mí", contó con humor en el programa 'Hoy Día'.