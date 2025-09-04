Christian Nodal

¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

La cantante sorprendió por la manera en que se refirió al esposo de Ángela Aguilar, quien, junto a sus abogados, no le permite que su hija Inti salga de Argentina.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

El conflicto entre Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal por el bienestar de su hija Inti sigue dando de qué hablar, ahora por la manera en que Cazzu se refirió a su ex. La cantante se habría negado a pronunciar el nombre del padre de su hija en una reciente entrevista, dejando entrever que entre ellos existe algo más que un distanciamiento.

Durante el podcast ‘Se regalan dudas’, la intérprete, de 31 años, ventiló las trabas que su expareja, con ayuda de sus abogados y representante, ha puesto para que su hija Inti salga de Argentina.

PUBLICIDAD

Más sobre Christian Nodal

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija
2 mins

Nodal reaparece con Ángela Aguilar luego de que Cazzu ventilara pleito legal por su hija

Univision Famosos
Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"
2 mins

Cazzu acusa que Nodal no permite que Inti viaje: "Fue uno de los peores momentos de mi vida"

Univision Famosos
Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto
2 mins

Nodal visita la tumba de los abuelos de Ángela Aguilar: publica emotiva foto

Univision Famosos
Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos
3 mins

Cazzu habría regresado con su ex "desde hace un año": reportan que estarían viviendo juntos

Univision Famosos
Ángela Aguilar y Nodal no están separados: él ventila que su esposa se convirtió en su maestra
2 mins

Ángela Aguilar y Nodal no están separados: él ventila que su esposa se convirtió en su maestra

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija
2 mins

Sherlyn sugiere a Cazzu ir contra Nodal en México ante polémica por pensión de su hija

Univision Famosos
Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”
2 mins

Cazzu estaría ganando más dinero que Nodal: la reportan “en su mejor momento”

Univision Famosos
“A Ángela no le hubiera gustado”: Jomari Goyso habla de la polémica entrevista de Nodal
3 mins

“A Ángela no le hubiera gustado”: Jomari Goyso habla de la polémica entrevista de Nodal

Univision Famosos
Nodal reaparece junto a Pepe Aguilar en medio de la polémica por entrevista
1 mins

Nodal reaparece junto a Pepe Aguilar en medio de la polémica por entrevista

Univision Famosos

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que durante toda su participación evitó decir el nombre de Christian Nodal, llamándolo en algunas ocasiones simplemente como “progenitor”.

“El otro día estaba en una mediación mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, y su representante”, dijo en la emisión del 2 de septiembre.

¿Qué significa progenitor?

La Real Academia Española define “progenitor” como un “pariente en línea recta ascendente”, pero sin connotaciones afectivas, mientras que el diccionario de la lengua española refiere que esta palabra se enfoca en el origen biológico o en el vínculo judicial/formal, sin implicar necesariamente afecto o crianza.

Aunque la manera en que Cazzu se refirió a Nodal podría parecer algo menor, en realidad se trataría de un cambio lingüístico que reflejaría rechazo a la connotación tradicional de “padre” que muestra afecto y celebra el rol activo en la crianza. La cantante, en diferentes ocasiones, ha señalado que el cantante de regional mexicano es un padre ausente.


Relacionados:
Christian NodalCazzuEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD