¿Cazzu se niega a pronunciar el nombre de Nodal?: así se refirió al papá de su hija

Video Cazzu pide a Inti que “acepte su realidad” tras ventilar que Nodal no la dejaría viajar con ella

El conflicto entre Julieta Cazzuchelli y Christian Nodal por el bienestar de su hija Inti sigue dando de qué hablar, ahora por la manera en que Cazzu se refirió a su ex. La cantante se habría negado a pronunciar el nombre del padre de su hija en una reciente entrevista, dejando entrever que entre ellos existe algo más que un distanciamiento.

Durante el podcast ‘Se regalan dudas’, la intérprete, de 31 años, ventiló las trabas que su expareja, con ayuda de sus abogados y representante, ha puesto para que su hija Inti salga de Argentina.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que durante toda su participación evitó decir el nombre de Christian Nodal, llamándolo en algunas ocasiones simplemente como “progenitor”.

“El otro día estaba en una mediación mi abogada, una mediadora mujer, el abogado del progenitor de mi hija, y su representante”, dijo en la emisión del 2 de septiembre.

¿Qué significa progenitor?

La Real Academia Española define “progenitor” como un “pariente en línea recta ascendente”, pero sin connotaciones afectivas, mientras que el diccionario de la lengua española refiere que esta palabra se enfoca en el origen biológico o en el vínculo judicial/formal, sin implicar necesariamente afecto o crianza.

Aunque la manera en que Cazzu se refirió a Nodal podría parecer algo menor, en realidad se trataría de un cambio lingüístico que reflejaría rechazo a la connotación tradicional de “padre” que muestra afecto y celebra el rol activo en la crianza. La cantante, en diferentes ocasiones, ha señalado que el cantante de regional mexicano es un padre ausente.