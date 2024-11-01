Nodal explica por qué no visita a su hija: Cazzu reveló que la ha visto sólo “dos veces”

Video El video que prueba que Nodal sí estuvo en la fiesta de Inti (aunque Cazzu evitó mostrarlo)

Christian Nodal explicó los motivos por los que, desde su separación de Cazzu, casi no ha convivido presencialmente con la hija que comparten, Inti.

La pareja anunció el fin de su relación el 23 de mayo pasado. En ese entonces, la pequeña tenía únicamente ocho meses de nacida.

Este 31 de octubre, la rapera, quien reside en Argentina con la niña, aparentemente reveló que el sonorense únicamente la habría visitado en un par de ocasiones.

“Las dos veces que recibí a su papá en mi casa, fue siempre lleno de respeto”, aseguró durante su participación en el programa ‘PLP’, de Lazzu TV.

En agosto, el cantante publicó imágenes de su estancia en dicho país, por lo que comenzó a especularse que estaba ahí para ver a Inti.

Más tarde, en septiembre, él estuvo con la nena en su primera fiesta de cumpleaños, organizada por su mamá, quien también se encontraba ahí.

Nodal comparte el motivo detrás de su alejamiento de Inti

Horas después de que salieran a la luz las declaraciones de Cazzu, Christian Nodal realizó un ‘live’ en Instagram para, entre otras cosas, explicar la razón por la que no viaja a reunirse con Inti.

“No sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea”, aseveró ante la cámara.

“Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro”, agregó.

El cantautor de ‘No te contaron mal’ admitió que el no estar al lado de su primogénita le resulta complicado a nivel emocional.

“Entonces, se complica esa situación y no hay como un acercamiento, no es como que la bebé venga a mí, no hay nada de eso”, dijo.

“Créanme que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera, vive del otro lado del mundo”, señaló.

Nodal afirma que se hace “cargo” de Inti

En julio, el Diario de Nueva York dio a conocer que presuntamente Cazzu habría exigido a Nodal “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti”.

Según el medio, al compositor supuestamente le pareció “exagerada la cantidad solicitada”, por lo que su equipo legal aparentemente apeló y ganó una disputa, logrando reducir la suma a 7 mil dólares al mes.

Ayer, en su ‘en vivo’, Christian recriminó que “se han inventado tantas cosas” acerca de su vida personal y desmintió que esto haya sido cierto.

“Que yo ando peleando por dinero de mi bebé, yo me he hecho cargo desde siempre de ella, de todo”, aseveró visiblemente molesto.

Igualmente, compartió que “hay una relación” con la trapera, aunque “no tan cercana ya”, para resolver los asuntos relacionados con Inti.