¿Nodal, quién? Cazzu parece ignorar la boda de Nodal con Ángela y triunfa con este lanzamiento

Video Pleitazo entre Nodal y Cazzu: ella le habría exigido miles de dólares para su hija

Christian Nodal se casó con Ángela Aguilar a dos meses de haber anunciado su separación de Cazzu, con quien procreó a su hija Inti.

La tarde de este 24 de junio, los cantantes mexicanos se dieron el ‘Sí acepto’ en una ceremonia celebrada en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

Entre los asistentes al evento estuvieron los papás de los novios, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, y Jaime González y Cristina Nodal, Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, y el presentador Jomari Goyso.

La gran ausente habría sido Inti, la hija que el intérprete de ‘No te contaron mal’ procreó con la argentina, y quien tiene solamente nueve meses.

Cazzu ‘ignora’ boda de Nodal y Ángela Aguilar

Pese al revuelo que ha causado el sorpresivo enlace civil de Nodal con Ángela Aguilar, Cazzu hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

El 12 de junio, ella lanzó un mensaje en sus historias de Instagram para abordar la polémica en torno a su rompimiento con el sonorense y la presunta infidelidad de él con su ahora esposa.

Además de afirmar “estoy bien, atravesando de la mejor manera posible” la situación, adelantó que estaría desconectada de redes sociales, y lo ha cumplido.

Sin embargo, el mismo día que los artistas contrajeron matrimonio, en las plataformas digitales aparecieron fotografías de la trapera con Inti en una fiesta infantil.

Las Estrellas señala que se habría tratado de la conmemoración por el cumpleaños de una de las pequeñas de La Joaqui, una de las mejores amigas de la ‘Nena trampa’.

En las postales, mamá y bebé lucen, entre los presentes, felices y disfrutando de las amenidades que ofreció la estrella.

🥰 Cazzu y su hija Inti, presentes en el cumpleaños de Shaina, la hija mayor de La Joaqui, en su cumple de 8 pic.twitter.com/zhOLWPggbn — Trending+News (@tmasnews) July 25, 2024

Además de no publicar ninguna misiva, Cazzu sorprendió al estrenar, justo al día siguiente de la nupcias, un tema musical.

Se trata de ‘Modo animal’, una colaboración con el reguetonero uruguayo Mesita, quien presentó su álbum ‘Tsunami’.

En cuestión de horas, la canción convirtió en tendencia a la rapera, cuyos fanáticos le manifestaron su apoyo en ‘post’ de X.

A pesar de ciertas noticias nos estamos enfocando más en la canción que en el chisme y AMO 😭🙏🏻



Propongo fingir demencia y hacer de cuenta que el enano y la almohadas no existen y que ella se embarazo corte la virgen María ahre



MESITA FT CAZZU pic.twitter.com/AArEHZMlHK — f, xoxo (@_hibikis) July 25, 2024

Cazzu y Nodal estarían enfrentados

Los rumores de una posible guerra entre Cazzu y Nodal están vigentes. Según el Diario de Nueva York, ella le habría exigido “el pago de 135 mil dólares mensuales” por la manutención de Inti.

No obstante, a él le habría parecido “exagerada la cantidad solicitada”, así que su equipo legal apeló y logró que la cifra quedara en 7 mil dólares al mes.