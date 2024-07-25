Ángela y Nodal tuvieron testigos de lujo: ellos fueron los famosos que los 'apadrinaron' en su boda

Video "Todo el mundo lloró”: los detalles de la boda de Ángela Aguilar y Nodal en voz de Jomari Goyso

Los rumores sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal y su posible matrimonio habían circulado por algún tiempo, pero la reciente filtración de fotografías en redes sociales, especialmente en X (antes conocida como Twitter), ha puesto fin a las especulaciones, revelando detalles del evento que ha capturado la atención de todos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casan en Morelos: Testigos famosos revelados

PUBLICIDAD

De acuerdo con información de redes sociales, los cantantes se casaron en Morelos, México, específicamente en una hacienda llamada San Gabriel de Las Palmas, en una ceremonia privada con aproximadamente 45 invitados. Las primeras imágenes muestran que Ángela usó un vestido tradicional ajustado con la espalda descubierta y un velo en la cintura.

Entre los momentos más destacados de la boda se encuentra la participación de los testigos de la pareja, quienes son figuras conocidas en el mundo del entretenimiento. Por parte de Ángela Aguilar, su testigo fue Jomari Goyso, conductor del programa 'Despierta América'. En el caso de Christian Nodal, el testigo fue nada menos que el famoso cantante Marc Anthony.

"Fuimos Marc Anthony, yo. Yo fui del lado de Ángela, Marc era del lado de Christian y parte de la familia. Yo creo que ellos van a subir cosas, por eso no quiero contar mucho, porque ellos son los que tienen que revelarlo", fue algo que compartió en televisión.



Así lo confirmó el también experto en belleza al hablar con sus compañeros en el foro, destacando que fue invitado por la familia Aguilar de manera personal y estuvo desde la mañana en la hacienda, desayunando con Pepe y su esposa Aneliz.

Jomari Goyso ha sido un amigo cercano de la familia Aguilar durante años, y su presencia en la boda no sorprendió a muchos. Él ha hablado en varias ocasiones sobre su cariño y respeto por la familia Aguilar, y su participación como testigo de Ángela subraya la cercanía de su relación.

Además, destacó un momento emotivo cuando Pepe Aguilar, padre de Ángela, la acompañó al altar mientras sonaba música de Flor Silvestre, la fallecida madre del cantante.

Marc Anthony fue a la boda acompañado de Nadia Ferreira y su hijo

Marc Anthony no ha compartido nada en redes sociales sobre el evento, pero su esposa, Nadia Ferreira, publicó algunas fotos de la hacienda decorada, confirmando así que efectivamente fue uno de los invitados.

PUBLICIDAD

Por el momento, Goyso, Marc y Nadia son los únicos invitados de lujo de los que se asegura que acompañaron a los novios en su día. Sin embargo, en TikTok, la creadora de contenido, Dayane Chrissel, menciona que también los cantantes Carín León y Marco Antonio Solís estuvieron presentes.