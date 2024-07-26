Ángela Aguilar no invitó a su hermano mayor a su boda con Nodal: él la expone y le reclama

Video "Todo el mundo lloró”: los detalles de la boda de Ángela Aguilar y Nodal en voz de Jomari Goyso

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron la tarde de este 24 de julio en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, México.

En su gran día, ellos contaron con la compañía de sus seres queridos, como sus respectivos padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, y Jaime González y Cristina Nodal.

La cantante, por su parte, tuvo el respaldo de sus hermanos Leonardo y Aneliz, quienes posaron felices en un retrato familiar que su padre hizo público en redes sociales.

Sin embargo, ella no invitó a su medio hermano, Emiliano Aguilar, quien la evidenció por haber sido ignorado para el importante evento.

Emilio Aguilar le reclama a Ángela Aguilar por no invitarlo a su boda

Este jueves 25, Pepe Aguilar compartió en su ‘feed’ de Instagram varias fotografías del enlace nupcial de Nodal y Ángela Aguilar.

Tras ello, su primogénito, Emiliano, recurrió a la sección de comentarios para hacer público que él no fue requerido por su hermana.

“GPI”, escribió el artista, a quien el llamado ‘Bandido de amores’ procreó en 1992 con su primera esposa, Carmen Treviño.

Emiliano Aguilar evidenció que no fue invitado a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Según El Universal, ‘GPI’ significa ‘Gracias por invitar’ y es una expresión que se utiliza “principalmente de forma sarcástica para reclamarle a otra persona por no haber sido invitado a algún evento, reunión o viaje”.

Hasta ahora, el intérprete de ‘Soy el vato’ no ha recibido por parte de sus parientes una respuesta en la plataforma digital por su queja.

La semana pasada, Emiliano compartió que aún no había hablado con Nodal acerca de su incipiente romance con Ángela.

“Yo nunca lo he conocido. Creo que para que sea un cuñado así chido tienes que tener una plática y una conversación con él”, dijo, de acuerdo con declaraciones presentadas por Chic Magazine.

“Entonces, para mí todavía sigue siendo el Nodal, pero ya cuando lo cotorreé ya ahí sí”, adelantó sobre un posible futuro acercamiento con el sonorense.

Por su parte, Pepe confesó, en mayo en una charla con Don Francisco, que estaba distanciado de su retoño: “Desgraciadamente, en este momento, no hay relación porque él no quiere… No hay comunicación y me hizo abuelo”.

“Es su rollo, él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y estuve dispuesto, y ahí están las puertas de la casa abiertas”, añadió.

Hermano de Ángela le escribe a Cazzu tras la boda de Nodal

Horas después de que Nodal y Ángela Aguilar se dieran el ‘Sí, acepto’, Emiliano Aguilar le escribió a Cazzu, la ex del cantautor de ‘No te contaron mal’.

El hijo mayo de Pepe Aguilar recurrió, este jueves, a los comentarios en el último ‘post’ que la argentina hizo en la plataforma digital, el 30 de mayo, para colocarle tres emojis de fuego.

Emiliano Aguilar le escribió a Cazzu tras la boda de Ángela Aguilar y Nodal. Imagen Cazzu/Instagram

Si bien, él no anotó algo más, internautas le respondieron especulando que lo que busca sería concretar una colaboración musical con ella.

A finales de junio, en entrevista con El Gordo y La Flaca, Emiliano aclaró si deseaba grabar una canción con la ‘Nena trampa’: “No voy a negar que rapea chido, pero lo que se va a dar, se va a dar”.