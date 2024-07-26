Ángela Aguilar

Ángela Aguilar usó un segundo vestido de novia para su boda con Nodal: costaría sólo 675 dólares

La cantante optó por llevar una pieza diferente durante la fiesta en la que celebró ser esposa del sonorense. Una de sus invitadas reveló cómo lucía. El vestido de novia sería de una diseñadora estadounidense.

Por:
Dayana Alvino.
Video Los vestidos que Ángela Aguilar usó en su boda con Christian Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar se convirtieron en marido y mujer la tarde del miércoles 24 de julio, a mes y medio de haber confirmado públicamente su romance.

Para su boda, la cantante de 20 años utilizó un vestido de novia ‘vintage’ de encaje, con cuello alto y espalda ‘cut-out’, y con cola desmontable.

Su ‘look’ nupcial quedó completamente al descubierto en las fotografías que su papá, Pepe Aguilar, compartió en su cuenta de Instagram horas después de la ceremonia.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron.
Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Ángela lució así con su segundo vestido de novia

Para la importante ocasión de unir su vida a la de Nodal, Ángela Aguilar optó por utilizar un segundo vestido de novia.

De acuerdo con imágenes compartidas por la ‘influencer’ Lylo Fa, quien estuvo presente en el enlace, la intérprete de ‘Qué agonía’ usó la pieza durante la fiesta posterior.

Ángela Aguilar usó un segundo vestido de novia el día de su boda con Nodal.
Imagen Lylo Fa/Instagram

En la instantánea se pude notar que la artista lleva un vestido de seda, en color marfil, con mangas abultadas que llegan a los codos.

La pieza tiene como detalles pliegues en la parte del pecho y los adornos de encaje permiten transparencia a la altura de la cintura y piernas.

Ángela Aguilar portó su segundo vestido de novia durante la celebración de su boda.
Imagen Leonardo Aguilar/Instagram

Si bien, Ángela todavía no ha dado información al respecto de los detalles de sus ajuares, este vestido sería una creación de la diseñadora estadounidense Cynthia Rowley.

En la página web oficial, actualmente está a la venta por un precio de 675 dólares (alrededor de 14 mil pesos), y está disponible, además, en colores negro y verde.

El segundo vestido de novia que usó Ángela Aguilar sería de la diseñadora Cynthia Rowley.
Imagen Cynthia Rowley


Con este segundo atuendo, Ángela habría disfrutado de su celebración, en la que inclusive deleitó a sus invitados y marido con su voz.

Su amiga, Mónica Corgan, subió a su ‘feed’ de la red social una postal en la que se le puede ver con un micrófono en la mano mientras Nodal la mira sonriendo.

Ángela Aguilar habría deleitado con su voz a sus invitados y esposo.
Imagen Mónica Corgan/Instagram

¿Ángela Aguilar compró su vestido de novia en AliExpress?

Aunque Ángela Aguilar ha mantenido hermetismo sobre los detalles de su boda, este 25 de julio la revista TyNovelas dio a conocer la tienda en la que ella supuestamente adquirió el primer vestido de novia que usó.

En su reporte, el medio aseveró que ella “finalmente optó por un traje blanco que compró en la página web AliExpress”.

Asimismo, indicaron que la pieza “tiene un costo de 4,619 pesos, unos 248 dólares, aunque la página tiene un descuento especial por lo que la compra saldría en 191 dólares”.

“Se dice que ‘Angelita’ mandó a entallar el vestido a sus medidas en una boutique de Lomas de Chapultepec, y su hermana fue quien lo habría retirado un día antes de la boda”, explicaron.

Ángela AguilarPepe AguilarBodas de famososFamososPremios Juventud

