Belinda y Cazzu, exparejas de Christian Nodal, al fin se conocieron en persona la noche de este jueves 20 de noviembre.

Las artistas fueron reconocidas en los GQ Moty 2025, por lo que ambas estuvieron presentes en el evento que se realizó en la Ciudad de México.

Ahí, ellas no sólo posaron para las cámaras, sino que también conversaron unos instantes y rieron juntas, según se puede apreciar en diversos videos que circulan en redes sociales.

Belinda compartió este mensaje tras conocer a Cazzu. Imagen Belinda/Instagram

¿Qué hacía Nodal mientras Belinda y Cazzu estaban juntas?

Y, mientras Belinda y Cazzu compartían en la misma celebración, Christian Nodal se encontraba a millas de distancia de ellas: en Tucson, Arizona.

Y es que el sonorense acompañó a su esposa, Ángela Aguilar, en el concierto que brindó en dicha ciudad, como parte de su gira ‘Libre Corazón’.

El cantautor presumió estar allá con un video en sus Historias de Instagram, en el cual mostró a la hija de Pepe Aguilar estando en el escenario.

Además, también subió una ‘selfie’ en la que aparece usando una gorra con la palabra “Amoooooooor”, en referencia al comentario que le hizo la cantante el día de su boda y que se hizo viral.

Nodal mostró qué hacía mientras Belinda y Cazzu estaban juntas. Imagen Nodal/Instagram

Gente del público, captó el momento en el que aparentemente, Nodal, desde la parte del ‘backstage’, entonaba su parte de la canción ‘Dime cómo quieres’, la cual interpretaba Ángela ante los presentes.

A la mitad de la melodía, muestra un clip, ella caminó hacia los bastidores y llegó hasta su marido, a quien presumiblemente le dio un beso.

Las polémicas rupturas de Nodal con Belinda y Cazzu

Christian Nodal y Belinda mantuvieron una relación por casi dos años hasta febrero de 2022, cuando inesperadamente pusieron fin a su compromiso.

Sorpresivamente, él difundió un mensaje en el que presuntamente la actriz le pedía dinero y posteriormente le reclamaba porque, al parecer, no se lo dio.

En medio aún de la controversia por lo que pasó con la estrella del pop, el compositor empezó a salir con Cazzu, en mayo de 2022. Un año y medio después, dieron la bienvenida a su hija, Inti.

Sin embargo, a sólo ocho meses del nacimiento de su primogénita, Christian y la argentina terminaron su historia, lo que causó gran sorpresa.

A horas de que el dúo anunciara su separación, en redes sociales se viralizó una instantánea en la que él aparecía con Ángela Aguilar. Para junio, confirmaron que eran novios.

En entrevista con Adela Micha, en agosto de este 2025, él confesó que, tuvo “algo muy bonito” con ella durante la pandemia por covid-19, es decir, antes de que se vinculara con Belinda.