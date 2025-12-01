Cazzu

Cazzu revela entre lágrimas que convenció a Inti de cumplirle un deseo: “Nunca me voy a olvidar”

La argentina contó, en medio del llanto, la petición que le hizo a su pequeña de dos años, fruto de su relación con Christian Nodal, quien, aparentemente, no la ha visto en meses.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Nodal habría impedido viajar a Cazzu con su hija: la cantante habla del pleito legal

Cazzu compartió públicamente la más reciente petición que le hizo a su hija Inti, a quien procreó con Christian Nodal mientras eran pareja.

La cantante se conmovió hasta el llanto mientras hablaba al respecto durante su concierto en Lima, Perú, la noche de este 30 de noviembre.

Cazzu canta en vivo por primera vez para Inti

En un momento de su show, Cazzu se dirigió a su público antes de comenzar a cantar su tema ‘Inti’, y se sinceró.

“Esta canción tiene un significado muy bonito y sobre todo porque lleva el nombre de mi hija, Inti”, comenzó diciendo.

“Les voy a contar un secreto muy especial: hoy traté de convencerla de que me viera por primera vez en el escenario”, agregó, visiblemente emocionada.

Ya con lágrimas, la famosa trapera reveló que la nena de 2 años aceptó a su solicitud: “Y me está mirando”.

Después de hacer una pequeña pausa para reponerse, ‘La Jefa’ le dedicó conmovida la melodía a su primogénita:

“Mi amor, esta canción es tu canción. ¡Te amo!”, enunció, ocasionando que los presentes la ovacionaran de inmediato.

Ella no especificó si Inti se encontraba viéndola desde el ‘backstage’ o si le estaban transmitiendo la presentación hasta otro sitio.

Al final de su interpretación, Cazzu aseveró: “Nunca me voy a olvidar de que fue en este concierto, en Perú, que mi bebé me escuchó cantar su canción por primera vez”.

@famososunivision

¡Un momento épico y único! 💖Cazzu conmovió a sus fans al revelar que su hija Inti se encontraba en pleno concierto y le dedicó una canción 👏🏼🥰 Cazzu Inti concierto hija viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas fypシ゚viral noticias últimahora Social

♬ sonido original - Famosos - Famosos

Cazzu ya puede viajar con Inti

A mediados de octubre, Cazzu dio a conocer que había obtenido la autorización legal para que Inti pudiera salir con ella fuera de Argentina, esto luego de que, alagadamente, Christian Nodal se negara a firmar el documento necesario para eso.

“Es un permiso unilateral”, sentenció a Despierta América, “nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan”.

Por eso, ahora la estrella ha podido llevar consigo a la menor a los países que visita con su gira, ‘Latinaje En Vivo Tour’, como México, Perú y Chile.

CazzuInti González CazzuchelliChristian NodalHijos de famososFamosos

