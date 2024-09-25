Justin Bieber

¿Justin Bieber fue víctima de 'Diddy' Combs? Las canciones en las que hablaría del abuso

El arresto de Sean 'Diddy' Combs ha revelado la existencia de grandes fiestas repletas de excesos. Se rumora que Justin Bieber habría sido una de las víctimas de los abusos y, supuestamente, lo expresó a través de algunas de sus canciones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video Diddy gastaba hasta 3 millones en sus fiestas y estos famosos que iban, ahora le huyen

El rapero Sean 'Diddy' Combs fue arrestado este septiembre de 2024, en Nueva York, por los presuntos delitos de extorsión, tráfico sexual y trasporte para ejercer la prostitución. Entre los detalles que han salido a la luz sobre este caso, se reveló que el rapero hacía orgías llamadas 'freak offs', en las que se llevaban a cabo abusos por parte suya y de sus invitados.

En medio del escándalo, usuarios de redes sociales y medios de comunicación recordaron la relación de 'Diddy' con Justin Bieber cuando era un adolescente. A partir de extraños videos y letras de canciones, se cree que Bieber pudo haber sido abusado por Combs.

PUBLICIDAD

Las canciones en las que Justin Bieber supuestamente denunció los abusos de Sean ‘Diddy’ Combs

Desde que Justin Bieber lanzó su canción ‘Yummy’, en el año 2020, hubo mucha especulación sobre su posible significado. En el video, el cantante aparece en un restaurante, rodeado de gente adulta y comiendo de un festín.

Más sobre Justin Bieber

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?
2 mins

¿Selena Gómez le copió a Justin Bieber este detalle de su boda para casarse con Benny Blanco?

Univision Famosos
Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme
1:11

Justin Timberlake y otros famosos que han sufrido las dolencias de la enfermedad de Lyme

Univision Famosos
Justin Bieber hace inesperado movimiento mientras que enfrentaría adicción y problemas maritales
2 mins

Justin Bieber hace inesperado movimiento mientras que enfrentaría adicción y problemas maritales

Univision Famosos
Justin Bieber comparte fotos de “desintoxicación” en medio de sus supuestos problemas de adicción
2 mins

Justin Bieber comparte fotos de “desintoxicación” en medio de sus supuestos problemas de adicción

Univision Famosos
Justin Bieber admite problemas de ira y preocupa a fans con mensajes: "Estoy roto"
2 mins

Justin Bieber admite problemas de ira y preocupa a fans con mensajes: "Estoy roto"

Univision Famosos
Justin Bieber dijo a su esposa que "nunca estaría en la portada de Vogue": así le pide perdón
2 mins

Justin Bieber dijo a su esposa que "nunca estaría en la portada de Vogue": así le pide perdón

Univision Famosos
Justin Bieber rompe el silencio tras dejar de seguir en Instagram a su esposa: ¿se divorciarán?
2 mins

Justin Bieber rompe el silencio tras dejar de seguir en Instagram a su esposa: ¿se divorciarán?

Univision Famosos
Selena Gómez habría “retrasado” durante meses el anuncio de su compromiso por Justin Bieber
2 mins

Selena Gómez habría “retrasado” durante meses el anuncio de su compromiso por Justin Bieber

Univision Famosos
Justin Bieber estaría "más preocupado que nunca" tras escándalo de su mentor 'Diddy'
2 mins

Justin Bieber estaría "más preocupado que nunca" tras escándalo de su mentor 'Diddy'

Univision Famosos
Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs
1:05

Justin Bieber rompe el silencio tras arresto de su exmentor Sean ‘Diddy’ Combs

Univision Famosos

Al final del videoclip se muestra que en uno de los platos de pastel hay una foto de Bieber cuando era niño. Muchos creen que se trata de una metáfora sobre las fiestas de 'Diddy' Combs (las 'white parties') en las que Justin Bieber y otros jóvenes fueron abusados.

Video canción 'Yummy' Justin Bieber
Video canción 'Yummy' Justin Bieber
Imagen OBB Pictures

Por otro lado, la canción 'Lonely' podría sugerir que Justin Bieber vivió duros momentos durante su adolescencia. La letra dice:

"Todo el mundo sabe mi pasado ahora, como si mi casa siempre hubiese estado hecha de cristal. Quizás ese es el precio que pagas por el dinero y la fama a una edad temprana. Todo el mundo me vio enfermo y parecía que a nadie le importó una mierda. Criticaron las cosas que hice cuando era un niño idiota".

¿Justin Bieber asistía a las fiestas de excesos de Sean 'Diddy’ Combs? Un video da pistas

Hasta el momento, se desconoce si Justin Bieber acudió a alguna de las fiestas de ‘Diddy’ Combs, aunque se rumora que sí. También resurgió un video en el que Justin, de 15 años, está junto al rapero y Combs le dice a la cámara que durante las siguientes 48 horas, él y Justin se "volverían locos" y que no podía revelar lo que harían.

Por otra parte, existe un video en el que ‘Diddy’ y Usher están en una fiesta y le dan tragos de alcohol al cantante, de entonces 15 años.

También ha sido recordado en redes un episodio de ‘Keeping up with the Kardashians’ en el que Khloé contó que fue a una fiesta de ‘Diddy’ en la que “la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda”. Cuando su hermana Kourtney le preguntó quiénes habían asistido a la fiesta, Khloé dijo:

“Diddy, Quincy y Bieber”.


De haber asistido a las 'freak off parties' de 'Diddy' Combs, Bieber lo habría hecho siendo un adolescente. Cuando Billie Eilish saltó a la fama, Justin se acercó a ella como una figura de protección. El canadiense dijo al borde de las lágrimas en una entrevista:

“Sólo quiero protegerla. No quiero que ella pase por lo que yo pasé. No se lo deseo a nadie”.
Relacionados:
Justin BieberSean Diddy CombsPolémicas de famososEscándalos de famososBillie EilishFamososVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD