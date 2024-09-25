¿Justin Bieber fue víctima de 'Diddy' Combs? Las canciones en las que hablaría del abuso

Video Diddy gastaba hasta 3 millones en sus fiestas y estos famosos que iban, ahora le huyen

El rapero Sean 'Diddy' Combs fue arrestado este septiembre de 2024, en Nueva York, por los presuntos delitos de extorsión, tráfico sexual y trasporte para ejercer la prostitución. Entre los detalles que han salido a la luz sobre este caso, se reveló que el rapero hacía orgías llamadas 'freak offs', en las que se llevaban a cabo abusos por parte suya y de sus invitados.

En medio del escándalo, usuarios de redes sociales y medios de comunicación recordaron la relación de 'Diddy' con Justin Bieber cuando era un adolescente. A partir de extraños videos y letras de canciones, se cree que Bieber pudo haber sido abusado por Combs.

Las canciones en las que Justin Bieber supuestamente denunció los abusos de Sean ‘Diddy’ Combs

Desde que Justin Bieber lanzó su canción ‘Yummy’, en el año 2020, hubo mucha especulación sobre su posible significado. En el video, el cantante aparece en un restaurante, rodeado de gente adulta y comiendo de un festín.

Al final del videoclip se muestra que en uno de los platos de pastel hay una foto de Bieber cuando era niño. Muchos creen que se trata de una metáfora sobre las fiestas de 'Diddy' Combs (las 'white parties') en las que Justin Bieber y otros jóvenes fueron abusados.

Video canción 'Yummy' Justin Bieber Imagen OBB Pictures

Por otro lado, la canción 'Lonely' podría sugerir que Justin Bieber vivió duros momentos durante su adolescencia. La letra dice:

"Todo el mundo sabe mi pasado ahora, como si mi casa siempre hubiese estado hecha de cristal. Quizás ese es el precio que pagas por el dinero y la fama a una edad temprana. Todo el mundo me vio enfermo y parecía que a nadie le importó una mierda. Criticaron las cosas que hice cuando era un niño idiota".

¿Justin Bieber asistía a las fiestas de excesos de Sean 'Diddy’ Combs? Un video da pistas

Hasta el momento, se desconoce si Justin Bieber acudió a alguna de las fiestas de ‘Diddy’ Combs, aunque se rumora que sí. También resurgió un video en el que Justin, de 15 años, está junto al rapero y Combs le dice a la cámara que durante las siguientes 48 horas, él y Justin se "volverían locos" y que no podía revelar lo que harían.

Por otra parte, existe un video en el que ‘Diddy’ y Usher están en una fiesta y le dan tragos de alcohol al cantante, de entonces 15 años.

También ha sido recordado en redes un episodio de ‘Keeping up with the Kardashians’ en el que Khloé contó que fue a una fiesta de ‘Diddy’ en la que “la mitad de la gente que estaba allí estaba desnuda”. Cuando su hermana Kourtney le preguntó quiénes habían asistido a la fiesta, Khloé dijo:

“Diddy, Quincy y Bieber”.



De haber asistido a las 'freak off parties' de 'Diddy' Combs, Bieber lo habría hecho siendo un adolescente. Cuando Billie Eilish saltó a la fama, Justin se acercó a ella como una figura de protección. El canadiense dijo al borde de las lágrimas en una entrevista: