Muertes de famosos Caso Carolina Flores: nuevos detalles sobre crimen de ex reina de belleza y el "odio" de su suegra El periodista mexicano Antonio Nieto dio a conocer nuevos detalles de lo que ocurrió en el apartamento de Carolina Flores donde fue asesinada presuntamente por su suegra y cuáles fueron las lesiones mortales que le provocó para quitarle la vida delante de su marido y bebé de 8 meses.



Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

El periodista mexicano Antonio Nieto dio a conocer a detalle las heridas y lesiones mortales que le costaron la vida a la joven modelo en el apartamento en el que vivía en el lujoso barrio de Polanco en la Ciudad de México.

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El crimen de la ex reina de belleza Carolina Flores

Entrevistado por Adela Micha para su canal digital 'La saga', Antonio Nieto detalló en qué partes del cuerpo le disparó Erika María Herrera a su ahora fallecida nuera el pasado 15 de abril, delante de su marido y bebé de 8 meses.

" Le hacen un disparo a quemarropa, Adela, y cuando cae el cuerpo al piso le hacen por lo menos otros cinco disparos", narró el periodista especializado en temas policiacos.

"Todavía en una distancia mucho más cercana, de acuerdo con la carpeta de investigación, (le dispara) en el pómulo izquierdo, en el cuello y en dos ángulos de la región occipital en la cabeza", dijo respecto a las lesiones que le quitaron la vida a la ex reina de belleza.

"Lo cual evidentemente significa que había una disputa, que había un rencor, que había un tremendo resentimiento, un odio hacia esta joven", dijo el comunicador.

Según testimonios de amigas de Carolina Flores dados a ¡Siéntese Quien Pueda!, la relación entre la suegra y la ahora fallecida supuestamente "cambió" a raíz del embarazo.

El crimen se perpetró en la cocina del apartamento mientras Alejandro Sánchez, el marido de la difunta, estaba en otra habitación cargando en brazos al bebé que quedó huérfano de madre tras este feminicidio.

Según un video difundido por medios como Grupo Reforma y tomado con la cámara de seguridad que la famosa ex reina de belleza había colocado para vigilar a la criatura, el marido se acercó a la cocina tras escuchar unos aparentes disparos y le reclama a su madre "¿qué hiciste, loca?".

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Lo que se sabe sobre el móvil

Oficialmente las autoridades no han esclarecido el móvil del asesinato de Carolina Flores.

En el video que incriminaría a Erika María Herrera, ella le respondió a su hijo que su nuera "la hizo enojar" luego de que él le pide una explicación tras los violentos y brutales hechos: "Tu familia es mía. Tú eres mío y ella te robó".

No está claro si se refirió a un robo de manera figurada o si Carolina Flores habría cometido algún presunto hurto en especie. La suegra se encuentra prófuga.

Este fin de semana se llevó a cabo en Ensenada una marcha exigiendo justicia por la muerte de Carolina Flores, quien era oriunda de esa ciudad.

La manifestación fue encabezada por Reyna Gómez, madre de la modelo.