Carolina Flores Gómez

Giran orden de aprehensión contra suegra de exreina de belleza tras presuntamente quitarle la vida

Erika María Herrera, quien se encontraría prófuga de la justicia desde el 15 de abril, sería la principal sospechosa en la muerte de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza mexicana a la que le habrían quitado la vida a balazos en la Ciudad de México.

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Por:Elizabeth González
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Video El video que mostraría que suegra de ex reina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión en contra de Erika María Guadalupe Herrera Coriand, suegra de Carolina Flores Gómez, por el presunto delito de feminicidio en agravio de la exreina de belleza mexicana.

Este jueves 23 de abril, un Juez de Control emitió una orden de aprehensión en contra de la mujer, quien desde el 15 de abril estaría prófuga de la justicia, reporta diario Reforma y La Jornada.

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Tras emitirse la orden de aprehensión, agentes de la Policía de Investigación (PDI) comenzaron con la búsqueda de la mujer. De acuerdo con fuentes ministeriales, la declaración de su hijo, Alejandro Herrera, y el video del presunto ataque serían las pruebas que la fiscalía presentó a un Juez de Control para que éste concediera su arresto.

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Hasta el momento se desconoce el paradero de la suegra de la exreina de belleza. La mujer habría desaparecido en el lapso de tiempo que pasó entre el ataque a Carolina y la denuncia de su hijo. Alejandro reportó el asesinato de su esposa un día después ante las autoridades mexicanas.

La muerte de Carolina Flores Gómez

Carolina Flores Gómez murió el 15 de abril. Su cuerpo fue hallado en un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

El asesinato fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa y, según reportes del programa 'C4 En Alerta' del reportero de nota roja Carlos Jiménez, Carolina y su suegra estaban platicando del reciente viaje que Erika había hecho.

El video que circula en redes sociales presuntamente muestra que la exreina de belleza usaba una bata de baño, pantuflas y tenía el cabello mojado, mientras se dirigía a la zona donde estaba la lavadora y después entra a la cocina, es ahí donde Erika Herrera habría sacado la pistola de uno de los bolsillos de su pantalón para dispararle en al menos siete ocasiones.

Poco después, el esposo de Carolina aparece en la escena cargando a su bebé al escuchar las detonaciones y al ver a su pareja en el suelo le pregunta a su madre qué hizo.

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Reyna Molina Herrera contó a Kerly Ruiz, presntadora de ¡Siéntese Quien Pueda!, que fue informada de la muerte de su hija un día después de su asesinato, precisamente en el instante en que su yerno se encontraba en la Fiscalía denunciado a su madre, quien presuntamente perpetró el ataque.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, declaró el 22 de abril.

“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”, dijo.

De acuerdo con la madre de la exreina de belleza, su yerno habría tardado en informar a las autoridades sobre la muerte de la joven porque le preocupaba su bebé de ocho meses.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, expresó.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso, pero por la naturaleza del caso ahora es considerado feminicidio.

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