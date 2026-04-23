Muertes

¿Quién era Carolina Flores Gómez, exreina de belleza presuntamente asesinada por su suegra?

La modelo de 27 años fue encontrada sin vida en un apartamento de la Ciudad de México. Las autoridades ya investigan quién es el responsable de su muerte.

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Por:Univision
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Video El video que mostraría que suegra de exreina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

El asesinato de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, presuntamente a manos de su suegra, Erika Herrera, continúa causando conmoción.

La tarde de este 23 de abril, el periodista Carlos Jiménez, titular del programa ‘C4 Alerta’, difundió el video en el que, alegadamente, se aprecia el momento del crimen.

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¿Quién era Carolina Flores Gómez?

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Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Comenzó a abrirse paso en los certámenes de belleza y el modelaje aún siendo adolescente, ganando reconocimiento por su presencia y desenvolvimiento.

Fue estudiante en El Colegio El Tesoro del Saber y del Colegio Benito Juárez, donde cursó la especialidad en Laboratorio Químico.

En 2017, la coronaron como Miss Teen Universe Baja California, título que le permitió representar a su estado en una competencia nacional y consolidarse como una de las promesas dentro del mundo de la belleza en México.

La corona la impulsó su incursión en el modelaje y la posicionó como una figura emergente en las pasarelas, así como una figura en las redes sociales.

En las plataformas digitales, ella compartía su gusto por la moda, el estilo de vida que llevaba y mensajes de superación personal y bienestar.

¿Qué le sucedió a Carolina Flores Gómez?

La mañana del miércoles 15 de abril, Carolina Flores Gómez se encontraba al interior de un apartamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, con su pareja, Alejandro, la hija que comparten y Erika Herrera, de acuerdo con Excélsior.

Alrededor de las 11:00 a.m., la modelo fue presuntamente atacada a tiros por su suegra al interior de una habitación.

La Fiscalía General de Justicia dio a conocer que ya investiga el fallecimiento de Carolina, quien, indican, recibió 12 impactos de arma de fuego.

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En el expediente sobre el caso se puntualiza que, reporta La Jornada, “el esposo” señaló a su madre como la supuesta homicida y detalló que huyó tras lo que hizo.

La dependencia abrió carpeta por el delito de homicidio doloso, expone el diario. No descarta que Alejandro esté implicado pues denunció los hechos un día después.

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