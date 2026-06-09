Alessandra Rosaldo Alessandra Rosaldo tiene dos hermanas: ¿quiénes son y a qué se dedican? La cantante y sus hermanas son hijas del productor musical Jaime Sánchez Rosaldo, quien falleció el lunes 8 de junio.



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Video Alessandra Rosaldo de luto: muere su padre y esto se sabe sobre la causa de fallecimiento

Alessandra Rosaldo y sus hermanas, Valeria y Mariana Sánchez Barrero, atraviesan por un momento complicado ante el fallecimiento de su padre, el productor musical Jaime Sánchez Rosaldo, quien perdió la vida el lunes 8 de junio a causa de un presunto infarto cardíaco.

Durante su matrimonio con Gabriela Barrero, el representante artístico se convirtió en padre de Alessandra y sus dos hermanas, con quienes la cantante de vez en cuando se deja ver en redes sociales.

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¿Quiénes son las hermanas de Alessandra Rosaldo?

Valeria Sánchez es la hermana de en medio de Alessandra. Estudió administración y gastronomía y, aunque se ha mantenido alejada de la televisión, de vez en cuando participa en el podcast ‘Entre Hermanas’, del que la cantante y su hermana Mariana son titulares.

Mariana Sánchez es la tercera hermana de Alessandra Rosaldo. La mujer de 50 años saltó a la fama como actriz en la telenovela ‘Infierno en el Paraíso’, junto a Juan Ferrara, Diana Bracho y Alicia Machado.

A esta oportunidad se sumaron proyectos como ‘Cómplices al Rescate’, ‘Velo de Novia’ y ‘Corazones al Límite’. Precisamente en esta última fue parte del elenco principal al dar vida a ‘Artemisa’, una de las mejores amigas de ‘Diana’, personaje interpretado por Sara Maldonado.

Años más tarde, Mariana se alejó de la televisión y comenzó a estudiar nutrición, lo que le permitió certificarse como Coaching de RRCA y convertirse en coach fitness.

A la izquierda, se encuentra Valeria, y a la derecha, Mariana. Alessandra Rosado es la hermana mayor de ambas. Imagen Alessandra Rosaldo / Instagram



A diferencia de sus dos hermanas, Alessandra Rosaldo desarrolló una carrera como actriz, cantante y presentadora.

Su salto a la fama sucedió en 1993 al convertirse en vocalista del grupo Sentidos Opuestos. Sin embargo, en 1999 debutó como actriz en la telenovela ‘DKDA: Sueños de Juventud’ y más tarde como actriz de doblaje en ‘Toy Story 2’ al dar vida a la vaquerita ‘Jessie’.

‘Aventuras en el Tiempo’, ‘Salomé’, ‘Amarte es mi Pecado’, ‘Sueños y Caramelos’, ‘Ni contigo ni sin ti’ y ‘Por ella soy Eva’ son otras telenovelas en las que participó.