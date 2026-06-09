Muertes de famosos Muere la famosa vidente Cristina Blanco: su hijo, el actor Miguel Ángel Muñoz, la despide La tarotista fue una figura reconocida en la televisión española. En medio de su duelo, el artista publicó un emotivo mensaje en donde le agradeció con cariñosas palabras.



Video Video de famosa vidente supuestamente poseída resurge tras su muerte: así fue el espeluznante momento

La famosa vidente Cristina Blanco, madre del actor español Miguel Ángel Muñoz, ha muerto. Tenía 61 años.

De acuerdo con El Español, la exestrella de televisión perdió la vida “a causa de un infarto de miocardio”, en una residencia de la localidad madrileña de Majadahonda, “donde permanecía ingresada desde el año 2023”.

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Miguel Ángel Muñoz dedica emotivo mensaje a su mamá

Tras conocerse la noticia del deceso de Cristina Blanco, su hijo, Miguel Ángel Muñoz, compartió en Instagram una carta de despedida.

“Querida mamá: Has sido una mujer muy valiente, carismática con muchísimo carácter y tremendamente pasional”, escribió.

“Una mujer tocada con una varita mágica, capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales. Nunca te lo he dicho a ti, pero siempre he pensado que tu intuición tan asombrosa se debía a que eras superdotada”, añadió.

La estrella de ‘Un paso adelante’ destacó que su progenitora tenía una fortaleza y resiliencia “extraordinarias” y que su vida fue “una montaña rusa”, la cual vivió “al máximo”.

Él indicó que ella tuvo “desde muy joven” un “trastorno mental”, razón por la que a su gente cercana le costaba verla con la “empatía suficiente”.

Miguel Ángel Muñoz recuerda polémica de su mamá

En su misiva, Miguel Ángel Muñoz aprovechó para agradecerle a Cristina Blanco por haberlo engendrado y quererlo tanto.

“Aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional. Siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti”, anotó.

Sorpresivamente, también recordó indirectamente la polémica que rodeó a la tarotista en 2001 y que la orilló a alejarse el ojo público.

“Gracias también por cuidar de mí en lo profesional y por ponerte a un lado de los medios de comunicación hace ya más de 20 años y nunca haber entrado en la rueda de hablar de ti o de otros”, manifestó.

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Según OKDiario, aquel año, la controversia alcanzó a Blanco luego de que saliera a la luz un video en el que se burlaba de sus clientes y sus predicciones.

Tras ser despedida del programa de María Teresa Campos y enfrentar problemas judiciales, en 2002 ella optó por apartarse de todo y no volver a hablar con la prensa.

“Gracias por haberme mostrado todas las caras de la vida en primera persona, basadas en tu experiencia personal”, le externó Muñoz.

“Las luces y también todas las sobras por las que tuviste que pasar y así hacerme selectivo en lo que quiero en mi vida y en lo que no”, concluyó.