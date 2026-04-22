Muertes Asesinan a exreina de belleza: su mamá revela cómo se enteró y la versión que le dio su yerno Carolina Flores Gómez fue hallada sin vida en un departamento de la Ciudad de México. Supuestamente, la modelo de 27 años murió a causa del ataque de su suegra.



Video Muere exreina de belleza, a los 27 años: su suegra es la principal sospechosa

Reyna Gómez Molina rompió el silencio ante el sensible fallecimiento de su hija, Carolina Flores Gómez, quien fue hallada sin vida en un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

En entrevista con la presentadora Kerly Ruíz, la mamá de la modelo de 27 años reveló el supuesto motivo por el que su yerno habría informado a las autoridades sobre el deceso de la joven un día después del ataque, presuntamente perpetrado por su madre.

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“Porque él se preocupó por el bebé”, señaló la mujer a ¡Siéntese Quien Pueda! este miércoles 22 de abril.

Según el argumento que Alejandro Sánchez le habría dado a Reyna Gómez, fue el bienestar de su bebé, de ocho meses, lo que lo hizo callar.

“Pensando en que si a él lo llevaban detenido, el bebé se iba a ir a una casa hogar. Se preocupó por grabar videos para que supieran cómo darle de comer (al menor) en lo que él iba a estar ausente haciendo todos los trámites. Eso es lo que él a mí me dijo”, insistió.

“Mientras tanto el cuerpo de su hija permanecía ahí en la casa”, intervino Kerly Ruiz, a lo que la madre de la exreina de belleza señaló: “Lo mismo le pregunté yo”.

“Le dije: ‘Alex, tú estabas con el bebé’ y, textualmente, así le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’ y él me dijo: “¿Es en serio su pregunta?’ y yo dije: ‘Claro que es en serio mi pregunta… O sea, cómo pudiste estar con ella tanto tiempo y ella ahí tirada’”, recordó.

La mamá de Carolina no dio más detalles sobre la conversación que habría mantenido con su yerno. Sin embargo, aseguró que, aunque se había ofrecido a cuidar a su nieto, éste le dijo que no.

“Yo le pregunté a él si quería que cuidara al niño y me dijo que no, que como pareja siempre tenían este tipo de conversaciones de que ‘si me llega a pasar a mí algo, yo quiero que pase esto’. Entonces, en una de esas, ella le dijo a él: ‘Ni tu mamá ni mi mamá los van a cuidar’. Él quiere hacer su voluntad al pie de la letra”, dijo.

Por último, la mamá de la exreina de belleza señaló que fue informada sobre la muerte de Carolina Flores “el jueves (16 de abril) a las 13:35 (hora local)” a través de una llamada de parte de su yerno, quien también le informó que su madre habría sido la responsable.

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“Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca y a lo lejos escuchaba una voz de una mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”.

“‘¿Cómo que tu mamá? ¿De dónde sacó el arma?’. Me dijo: ‘No sé’. ‘Dónde está tu mamá’. ‘No sé nada señora’. Eran problemas comunes entre una relación de una nuera con una suegra. El clásico ‘no le ha hecho de comer a mi hijo’, ese tipo de cosas que son para mí normales”, sentenció.

Lo que se sabe de la muerte de la ex reina de belleza, Carolina Flores

Carolina Flores Gómez, coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017 murió el 15 de abril, pero fue hasta un día después que las autoridades fueron informadas sobre su deceso.

De acuerdo con información de la Silla Rota, la joven de 27 años presentaba 12 impactos de bala tanto en el pómulo izquierdo y en el cuello, los cuales habrían sido perpetrados por su suegra, quien, según reportes se habría dado a la fuga.

En documentos presentados este miércoles por Álex Rodríguez en ¡Siéntese Quien Pueda!, Erika, la presunta atacante de Carolina, “fue candidata a corregidora” por el municipio de Ensenada.

“Lo que se está investigando es si de pronto esos contactos de política le han ayudado a que todavía el día de hoy no aparezca”.

Suegra de exreina de belleza tendría conocidos en la política. Imagen Alex Rodríguez / ¡Siéntese Quien Pueda!