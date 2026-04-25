Carolina Flores Gómez

Piden investigar a esposo de ex reina de belleza Carolina Flores: podría haber incurrido en "encubrimiento"

Alejandro Sánchez, esposo de Carolina Flores e hijo de Erika María Herrera, no reportó inmediatamente a las autoridades la muerte de su pareja. Casi 24 horas después, acusó a su madre.

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Por:Ashbya Meré
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Video Revelan rostro de la suegra de Carolina Flores: la mujer está prófuga de la justicia

El actuar de Alejandro Sánchez Herrera, viudo de Carolina Flores, ha dado mucho de qué hablar en el caso del feminicidio de la ex reina de belleza, pues habría dejado escapar a su madre, la supuesta asesina de su esposa. Además, reportó el homicidio casi 24 horas después a las autoridades.

Por esta razón, Ximena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, considera que el esposo de la fallecida joven también debería ser investigado, pues pudo haber incurrido en un delito al no avisar inmediatamente de los hechos.

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"Pudo dar tiempo a su mamá para que pudiera sustraerse. Esto podría configurar encubrimiento por favorecimiento", explicó la experta en violencia de género a diario Reforma.

Ugarte también señala que Alejandro Sánchez no llamó a los servicios de emergencia para que verificaran si Carolina Flores había fallecido, por lo cual "lo dio por hecho, con lo que negó el auxilio".

La abogada reconoció que fue un acierto de las autoridades reclasificar el caso al delito de feminicidio, pues había "una relación de confianza, lo que configura al menos una razón de género".

La fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Erika María Guadalupe Herrera Coriant, quien se encuentra prófuga.

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