Muertes de famosos

Cuerpo de la presentadora y chef Sandra Díaz aún no es entregado a su esposo: explican por qué

Autoridades dieron a conocer el motivo por el que los restos de la estrella de televisión continúan en la morgue del Ministerio Público. Ella perdió la vida la tarde del miércoles 10 de junio.

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Por:Dayana Alvino
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Video Muere inesperadamente querida chef y presentadora el día de su cumpleaños

En medio de la conmoción por el inesperado fallecimiento de la presentadora y chef Sandra Díaz, las autoridades han dado a conocer que no han entregado sus restos a su esposo, Juan Fernando Lobo.

De acuerdo con el medio hondureño El Heraldo, Issa Alvarado, portavoz de Medicina Forense, explicó que se trata de una “muerte indeterminada”, debido a que la estrella de televisión llegó sin signos vitales al Hospital Escuela.

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Indicó que, por esa razón, los médicos trasladaron el cuerpo a la morgue de dicho centro asistencial y les notificaron al respecto.

Cuerpo de Sandra Díaz no será entregado aún

El cadáver de Sandra Díaz fue trasladado de la clínica al anfiteatro del Ministerio Público, donde, según el diario, ya se le practicó la autopsia.

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Pese a que el procedimiento necesario ya se llevó a cabo y a que, afirmó Alvarado, el cuerpo ya está listo para ser retirado por sus seres queridos, todavía no se los darán.

“[Porque] manifestaron que están esperando parientes del extranjero”, dio a conocer ella sobre el motivo del retraso.

Así, sería hasta este jueves cuando se realicen los trámites correspondientes para el retiro de los restos. Se desconoce a qué hora.

Cadáver de Sandra Díaz fue sometido a diversos exámenes

Issa Alvarado pormenorizó que al cuerpo de Sandra Díaz le efectuaron diversos análisis.

“A ella le hicieron varios exámenes que irán a los diferentes laboratorios del Centro de Ciencias Forenses y en su momento los médicos, cuando ya tengan esos exámenes, esos resultados, todo lo establecerán en el dictamen médico legal”, explicó.

Por su parte, personal del Ministerio Público acudió a la clínica estética privada donde ella recibió atención para recabar los documentos vinculados con el caso.

¿Qué le pasó a Sandra Díaz?

Juan Fernando Lobo, ahora viudo de Sandra Díaz, dijo en su testimonio a la policía que la tarde de este miércoles 10 de junio, la llevaron a un hospital particular luego de que manifestara sentirse mal.

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Ahí, recordó, le suministraron una inyección en la parte de la nuca, ante lo que ella expresó que sintió “electricidad” en el cuerpo.

Tras ello, la conductora comenzó a colapsar y, asevera el exdiputado, “los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”. Posteriormente, le efectuaron reanimación cardiopulmonar.

Fue entonces cuando la movilizaron al Hospital Escuela, donde los especialistas, a su llegada, determinaron que ya no tenía signos vitales. Su deceso se registró a las 16:30 horas.

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