Shannen Doherty Mansión de Shannen Doherty, donde murió, se vende por millones a dos años de su partida La propiedad, ubicada en Malibú, ya tiene un comprador, de acuerdo con los reportes. En ese lugar, ella vivió por años, en medio de su batalla contra el cáncer.



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Video “Da miedo”: el último mensaje de Shannen Doherty, de ‘Beverly Hills 90210’, antes de morir

La mansión de Shannen Doherty, en la que pasó sus últimos años de vida y murió en 2024, finalmente ha sido vendida.

A días de que se cumplan dos años del fallecimiento de la actriz, adquirieron la propiedad, ubicada en Malibú, California, por 7,65 millones de dólares, de acuerdo con TMZ.

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La estrella de ‘Charmed’ perdió la vida a los 53 años debido al cáncer, según informó su representante, Leslie Sloane, a The New York Times.

Mansión de Shannen Doherty se vendió a un precio menor

De acuerdo con Daily Mail, el que fuera el hogar de Shannen Doherty ingresó al mercado inmobiliario por primera vez en agosto de 2025, un año después de que ella pereciera.

Entonces, Chris Cortazzo, íntimo amigo de la estrella y quien gestionaba la transacción, detalló que el precio se había fijado en 9,45 millones de dólares y que todos los ingresos de la compra se destinarían al patrimonio de ella.

Sin embargo, posteriormente la vivienda fue retirada de las negociaciones. Cuando volvió, su costo había bajado a 8,25 millones de dólares.

Ahora, se conoce que, presuntamente, al final se liquidó por una cifra menor a la que se pedía inicialmente. Aunque sí con un posible margen de ganancia pues originalmente la difunta artista pagó por ella 2,56 millones de dólares.

En 2018, la protagonista de ‘Beverly Hills 90210’ invirtió en su renovación debido a que resultó dañada a causa del incendio de Woolsey.

El terreno consta de 5.400 pies cuadrados y ofrece vistas impresionantes del pintoresco Océano Pacífico que se encuentra cerca. Está rodeado de vegetación.

La casa cuenta con un diseño moderno que se suaviza gracias a los pisos de roble, los techos con vigas de madera y las puertas antiguas. Está compuesta de sala, comedor, cocina y habitaciones.

Shannen Doherty no quería morir

Después de que a Shannen Doherty le diagnosticaran cáncer de mama en estadio 3 en 2015, comenzó a documentar abiertamente su experiencia con la enfermedad.

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Ella reveló con franqueza los diversos tratamientos a los que se sometía, al tiempo que seguía compartiendo su actitud positiva ante la vida incluso mientras luchaba contra esta devastadora enfermedad.

En 2017, destapó que su cáncer estaba en remisión; sin embargo, solo dos años después reapareció, y ella anunció que el padecimiento había avanzado a la etapa 4.

Menos de un año antes de su deceso, en noviembre de 2023, habló con People sobre su determinación de seguir luchando contra el cáncer.