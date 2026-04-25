Carolina Flores Gómez Revelan cómo la suegra de la ex reina de belleza Carolina Flores habría escapado En medio de las investigaciones sobre el feminicidio de Carolina Flores, trasciende cómo Erika María Herrera se habría escapado del departamento de su hijo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video Revelan rostro de la suegra de Carolina Flores: la mujer está prófuga de la justicia

La suegra de Carolina Flores se encuentra prófuga de la justicia y el reportero Carlos Jiménez reveló detalles sobre cómo Erika María Guadalupe Herrera Coriant se habría dado a la fuga.

En el video que circula en redes y medios de comunicación se aprecia cómo la mujer, de 63 años, sigue a su nuera a la cocina y se escuchan las detonaciones que le habían quitado la vida a la exreina de belleza de Baja California.

PUBLICIDAD

¿Cómo escapó la suegra de Carolina Flores?

Según detalles de la investigación reportados por Carlos Jiménez, Erika Herrera no huyó inmediatamente del apartamento de Polanco donde se cometió el feminicidio el 15 de abril.

La mujer habría dejado caer "la pistola calibre .25 en el piso de la cocina" al lado del cuerpo de Carolina.

Se reporta que la suegra de la exreina de belleza se dirigió a la récamara donde se hospedaba "para recoger las mismas maletas con las que había llegado días antes desde Ensenada, Baja California".

Alejandro Sánchez Herrera, hijo de la presunta feminicida, solo cargaba a su pequeño hijo de ocho meses, sin impedir que su madre se fugara.

Con presunta "tranquilidad", Erika Herrera habría pedido un taxi y espero "pacientemente" a que el automóvil llegara. Minutos después bajó con su equipaje para desaparecer.

Esposo de Carolina Flores no habló a la policía

Alejandro no notificó a los servicios de emergencia sobre lo ocurrido hasta casi 24 horas después, lo que dio tiempo suficiente para que su madre huyera.

El viudo explicó que actuó de esa manera porque debía alimentar y hacerse cargo de su hijo, además de consultar primero a un abogado.