Muertes de famosos Muere la presentadora y chef Sandra Díaz: esposo dice que le pusieron una inyección en la nuca antes del fallecimiento El periodista Juan Fernando Lobo explicó a las autoridades qué paso la tarde de este 10 de junio, luego de que, según él, la comunicadora se sintiera mal. Actualmente, siguen las investigaciones.



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Juan Fernando Lobo, esposo de la famosa presentadora y chef Sandra Díaz del Valle, dio detalles de lo que pasó, según él, antes de que ella perdiera la vida, este 10 de junio, el día de su cumpleaños.

De acuerdo con medios hondureños como El Heraldo, La Voz de Honduras y HCH, el periodista brindó su testimonio a las autoridades correspondientes tras el fallecimiento de su pareja.

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¿Qué le sucedió a Sandra Díaz antes de morir?

En el parte policial, citado por la prensa, se describe que Juan Fernando Lobo indicó que Sandra Díaz fue trasladada a un centro asistencial privado, la tarde de ayer, luego de que expresara que se sentía mal.

En la clínica, recibió atención y, alrededor de las 13:58 horas, el doctor le aplicó una inyección en la parte de la nuca, ante lo que ella manifestó que sintió una “electricidad” en el cuerpo.

Tras eso, la conductora comenzó a colapsar y, según su marido, “los médicos dijeron que ella estaba dormida y empezaron a ponerle varios medicamentos”.

El exdiputado señaló que fue retirado de la sala cuando el especialista decidió “que le iban a hacer RCP [reanimación cardiopulmonar]” a la estrella de televisión.

Después de eso, le informaron que tendrían que trasladarla de emergencia al Hospital Escuela, donde, a su ingreso, los encargados le comunicaron a Lobo que Sandra ya había llegado sin signos vitales.

El informe establece que el deceso se registró a las 16:30 horas y que la causa no había sido determinada todavía. Será la autopsia la que aclare por qué pereció.

Actualmente, las investigaciones acerca de lo que sucedió continúan en curso y el Ministerio Público recibió el expediente médico.

Esposo de Sandra Díaz compartió su versión de los hechos. Imagen Juan Fernando Lobo/Sandra Díaz/Instagram

Esposo de Sandra Díaz le dedicó emotivo mensaje a horas de su muerte

Horas antes de que muriera, Juan Fernando Lobo le dedicó a Sandra Díaz un amoroso mensaje por su onomástico número 46.

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“Hoy está de cumpleaños la que me encanta, la que me fascina, la que me ama y me cuida, la que me acompaña y me apoya en todo…”, escribió en un ‘post’ de Instagram.

“Le doy gracias a Dios porque está cumpliendo un año más de vida y que así siga, con la bendición de Dios, creciendo y brillando con esa sonrisa de artista de Hollywood”, agregó.

Ante esas tiernas palabras, ella le respondió: “Gracias, amor. Te amo muchísimo más. Amén. Dios así lo permita”.