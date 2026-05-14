Carolina Flores Gómez ¿Cómo huyó suegra de Carolina Flores?: revelan ruta que siguió de México hasta Venezuela Autoridades venezolanas dieron detalles sobre cada uno de los movimientos que Erika María Guadalupe Herrera realizó tras asesinar a Carolina Flores en México.

Video Suegra de Carolina Flores dijo a las autoridades que la muerte de la ex reina de belleza fue “un accidente”

A más de un mes del asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez, autoridades venezolanas dieron detalles sobre la ruta que Erika Guadalupe Herrera Coriand siguió tras asesinar a la joven en México.

Douglas Rico González, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela reveló el 12 de mayo en su canal de YouTube que, un día después de cometer el feminicidio de Carolina Flores, la presunta atacante ingresó al país en el que fue detenida.

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¿Cómo huyó suegra de Carolina Flores?: la ruta de México a Venezuela

El 15 de abril, aproximadamente a las 11:24 horas, Carolina Flores fue asesinada presuntamente por su suegra. El ataque con arma de fuego sucedió en el departamento de la joven, ubicado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo en México.

Tras el asesinato de Carolina Flores, Erika María solicitó un taxi y abandonó el edificio con su equipaje. La mujer habría esperado 19 minutos para dejar la escena del crimen.

Horas más tarde, la suegra de Carolina Flores se encontraba a bordo de un avión con dirección a Venezuela.

Con previa escala en Panamá, Erika María Guadalupe Herrera Coriand arribó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar el 16 de abril, ese mismo día, su hijo, Alejandro Sánchez, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar los hechos.

Una vez en Venezuela, la mujer de 63 años se hospedó en el Hotel Eurobuilding y dos días después, el 18 de abril, se trasladó a un hotel en La Calendaría, Caracas, según informó Douglas Rico.

Posteriormente, la mujer se trasladó a un departamento que rentó por medio de Airbnb en El Cigarral, donde fue arrestada por las autoridades venezolanas la noche del 29 de abril.