Carolina Flores Gómez Caso Carolina Flores: su mamá habla de los videos que su yerno grabó “tratando de alimentar” a su bebé Reyna Gómez reveló nuevos detalles sobre el día en que murió su hija Carolina Flores Gómez y la razón por la que su yerno, Alejandro Sánchez, tardó en informar a las autoridades sobre su asesinato.



Video Madre de Carolina Flores revela cómo le dijo su yerno que la modelo murió: “Mi mamá la mató”

A punto de que se cumpla un mes del asesinato de Carolina Flores Gómez, su madre habló de los videos que su yerno grabó tras su hija tras ser asesinada. En su momento, el periodista Carlos Jiménez reportó que Alejandro Sánchez “permaneció un día con el cuerpo” de la ex reina de belleza “tratando de alimentar” a su bebé.

En entrevista con el youtuber Fabián Pasos, Reyna Gómez explicó que, según la versión que le dio su yerno, la razón por la que no habría dado aviso de inmediato a las autoridades sobre la muerte de Carolina fue por atender a su bebé de ocho meses, quien fue diagnosticado con un problema sensorial alimentario.

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“No… no (grabó videos de cómo amamantar, fue de) cómo alimentarlo porque el niño tiene un problema, le diagnosticaron un problemita en manos, pies, oral y sensorial”, dijo a MafianTV el 4 de mayo.

“Entonces no agarraba más que el pecho de mi hija y ya estaban dándole terapias con una esponjita para ponerle aquí (en los labios) su papilla, de eso es que grabó los videos”, explicó.

Sobre el aparente motivo por el que Alejandro Sánchez tardó un día en informar de la muerte de Carolina Flores, Reyna Gómez prefirió mantenerse al margen del tema. Sin embargo, mencionó que él habría entrado “en shock”.

“Cuando yo caí en cuenta, dije: ‘Ay, pero si eso pasó el miércoles, por qué (lo dice) el jueves’ y fue que le mandé un mensaje. ‘Alex, ¿pero tú estabas ahí con, así le dije textualmente, con mi hija tirada en el piso?’ y ya él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’ y me marcó él y me dijo: ‘Señora, no se preocupe, yo le voy a explicar las veces que usted necesite, acuérdese que yo le dije bla, bla, bla’ y yo: ‘Ay, sí es cierto Alex, perdón, discúlpame, no sé me está quedando la información’ (… ) él entró en shock, eso fue lo que me dijo y es todo lo que voy a decir”, sentenció.

La muerte de Carolina Flores

Carolina Flores murió el 15 de abril tras ser atacada a balazos presuntamente por su suegra Erika Herrera. Alejandro Sánchez reportó a las autoridades la muerte de su esposa un día después bajo el argumento de que estaba “tratando de alimentar” a su bebé, según Carlos Jiménez.

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El hombre acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “acompañado de su abogado” y, de acuerdo con la mamá de Carolina Flores, habría sido en ese momento cuando su yerno la llamó por teléfono para informarle de la muerte de su hija y que la presunta asesina era su madre.