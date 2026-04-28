Carolina Flores Gómez Caso Carolina Flores: localizan a conductor del taxi donde escapó su suegra, reportan En medio de las investigaciones sobre el feminicidio de Carolina Flores, el reportero Carlos Jiménez reporta que las autoridades ya localizaron al taxista que la recogió tras presuntamente cometer el asesinato de la ex reina de belleza.

Video Suegra de Carolina Flores podría pasar hasta 92 años en prisión

La suegra de Carolina Flores continúa prófuga, pero las autoridades ya localizaron al taxista que la ‘ayudó’ a escapar del departamento de Polanco donde perpetró el ataque contra la ex reina de belleza el pasado 15 de abril, según reportes.

El periodista de nota roja Carlos Jiménez informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a través de las cámaras del C5, logró ubicar al taxista que Erika María Guadalupe Herrera Coriand esperó “pacientemente” para escapar.

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“Ese día que le conté que la suegra escapó en taxi. Le conté que las autoridades ya estaban investigándolo. Hoy sabemos que la policía de investigación, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya ubicó al conductor de ese taxi”, declaró en su programa ‘C4 en Alerta’ el 27 de abril.

Taxista habría revelado a dónde llevó a la suegra de Carolina Flores

De acuerdo con el periodista, el taxista ya habría revelado a las autoridades datos importantes para la investigación, sobre todo, el lugar al que llevó a la suegra de Carolina Flores tras perpetrar el ataque.

“Hizo un rastreo con las cámaras de la ciudad para ver hacia dónde se había ido, ver hacia dónde había viajado y ubicó al taxista y ya habló con el taxista. Lo que sabemos es que el taxista ya les contó a dónde llevó a la señora”, dijo.

“La policía tiene algunos datos, pero no los podemos dar a conocer para que no se les vaya a caer la investigación”, puntualizó y confirmó que existe una ficha roja y una alerta migratoria para localizar a Erika María Guadalupe Herrera Coriand.

“Hoy se sumó a la búsqueda la FGR y la Interpol. Emitieron ya, una ficha roja y una alerta migratoria para localizarla. La autoridad de todos los aeropuertos y de las centrales camioneras ya tienen su fotografía. Donde intente salir del país, donde intente abordar un avión, donde intente escaparse, la orden es detenerla y presentarla en el ministerio público. Tiene orden de aprehensión esta mujer, está acusada de feminicidio con arma de fuego”, sentenció.

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La muerte de Carolina Flores

Carolina Flores murió el 15 de abril tras ser atacada a balazos presuntamente por su suegra Erika Herrera. Alejandro Sánchez reportó a las autoridades la muerte de su esposa un día después bajo el argumento de que estaba “tratando de alimentar” a su bebé, según Carlos Jiménez.

El hombre acudió a la Fiscalía General de Justicia “acompañado de su abogado” y, de acuerdo con la mamá de Carolina Flores, habría sido en ese momento cuando su yerno la llamó por teléfono para informarle de la muerte de su hija y que la presunta asesina era su madre.