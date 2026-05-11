Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores habría evidenciado a cómplices para escapar tras feminicidio de su nuera Presuntamente, Erika Herrera escribió “cartas” en las que habría revelado qué personas la estaba ayudando mientras se encontraba escondida luego de supuestamente acabar con la vida de la ex reina de belleza.

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Erika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, habría evidenciado qué personas la ayudaron luego de que dejara México tras presuntamente asesinar a la ex reina de belleza.

De acuerdo con reportes de Radio Fórmula, Imagen Noticias y Reporte Índigo, la creadora de contenido conocida como ‘La Parcera Justin’ difundió alegadas “cartas” que la señora tenía en su celular.

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Al respecto, ella destapó que dichos supuestos escritos servían en realidad como medio de contacto entre Herrera, que se encontraba en Caracas, y sus seres queridos, quienes le habrían brindado ayuda.

“Las cartas en donde mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos, que le seguían enviando dinero a Venezuela”, dijo la ‘influencer’.

En una de las misivas, Erika supuestamente agradeció directamente por el apoyo que estaba recibiendo mientras permanecía escondida.

“Hola, hermana mayor, para hacerte saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar. No ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”, citó Justin a la suegra de Carolina.

“Estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades, no te angusties. Cuídate por favor, que así somos dos las preocupadas. Puedo usar muy poco mi cel, así que los links, por ahora, no. Te quiero y te extraño”, igualmente habría anotado.

Suegra de Carolina Flores rentó un apartamento en Caracas

Según indica el periodista Román Camacho, Erika Herrera se alojaba, en Caracas, en un inmueble “que habían alquilado” en la urbanización El Cigarral.

El Heraldo de México apunta que ella fue detenida en un apartamento “del edificio Parque Alegre”, donde “funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)” la ubicaron tras labores de inteligencia.