Muertes

Encuentran sin vida a exreina de belleza mexicana: su suegra sería sospechosa de su muerte

La joven de 27 años fue hallada sin vida en un departamento de la Ciudad de México. Carolina Flores Gómez habría sido atacada por su suegra según denuncia de su esposo.

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Por:Elizabeth González
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Carolina Flores Gómez, exreina de belleza que fue coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue asesinada en la Ciudad de México.

La joven, de 27 años, fue hallada sin vida el miércoles 15 de abril en el interior de un departamento ubicado en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, según reportes de Radio Fórmula.

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Paramédicos de la Dirección de Protección Civil acudieron al inmueble tras una llamada de emergencia. Sin embargo, la modelo ya no contaba con signos vitales.

Lamentan muerte de Carolina Flores.
Lamentan muerte de Carolina Flores.
Imagen El Tesoro del Saber / Facebook


De acuerdo con las autoridades mexicanas, Carolina presentaba una herida por impacto de arma de fuego en la cabeza, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Suegra de exreina de belleza sería sospechosa de su muerte

Según refiere el portal del periodista Guillermo Ortega, tanto la suegra como el esposo de Carolina Flores habrían estado en el inmueble al momento de la detonación. Sin embargo, las sospechas apuntarían a Erika María luego de que Alejandro, su hijo, la denunciara.

Carolina Flores Gómez era una joven originaria de Ensenada, Baja California.

En 2017 ganó el certamen Miss Teen Universe Baja California, lo que la llevó a representar al estado en competencias nacionales.

A través de redes sociales, amigos y familiares de Carolina han expresado sus condolencias a Reina Gómez, madre de la joven.

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