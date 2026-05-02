Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores habría cometido el crimen y escapado en menos de 30 minutos Según nuevos reportes, Erika María Herrera habría estado pocos minutos en el apartamento de su hijo, donde presuntamente le quitó la vida a Carolina Flores.



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Video Suegra de Carolina Flores se habría resistido al arresto y negado el crimen: lo que se sabe

Nueva información sobre el feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores ha surgido tras el arresto de Erika María Guadalupe Herrera Coriant, quien se encuentra detenida desde el 29 de abril en una de las dependencias de la Interpol en Caracas, Venezuela.

Según datos del periodista Carlos Jiménez, la madre de Alejandro Sánchez habría estado menos de media hora en el apartamento: "29 minutos para matar a Carolina… y 19 para huir con todo y maletas", se lee en el mensaje que el periodista publicó en la red social X.

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"La indagatoria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México revela que Erika Herrera llegó al departamento de Polanco a las 10:55 AM. y a las 11:24 le disparó así a Caro. A las 11:45 huyó con todo y maletas. Su hijo, nunca la detuvo", detalló.

El arresto a la suegra de Carolina Flores

El 29 de abril Erika María Guadalupe Herrera Coeriant, de 63 años, fue arrestada en Caracas, Venezuela, por desacato, tras presuntamente haberse negado a identificarse.

Según el corresponsal de N+, Norberto Mazza, " ella se negó a ser detenida, dijo que por qué, que estaba en otro país, que no tenían autoridad para como para detenerla por un delito que ella no había cometido, incluso lo negó".

El reportero explicó que el delito de desacato solo fue un "pretexto para detenerla, mientras esperaban la alerta roja emitida por las autoridades de Interpol desde la Ciudad de México".

Reportes oficiales señalan que el 16 de abril Herrera viajó de la Ciudad de México a Venezuela haciendo una escala en Panamá, solo un día después de presuntamente haberle quitado la vida a la ex reina de belleza a tiros.