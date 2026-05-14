Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores aseguró a autoridades que lo sucedido “fue un accidente”: “Ocurrió con un juguetito” Erika María Guadalupe Herrera, presunta asesina de la ex reina de belleza, afirmó luego de ser arrestada que lo que pasó “fue un accidente”, de acuerdo con el director policial Douglas Rico, quien habló con ella.

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Erika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, aseguró a autoridades venezolanas que lo sucedido con la ex reina de belleza, a quien presuntamente asesinó, “fue un accidente”.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Caracas, Venezuela, donde la señora de 63 años fue arrestada, habló al respecto.

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El funcionario confirmó que a Herrera la detuvieron en una “residencia en El Cigarral”, una zona exclusiva en el municipio El Hatillo.

La aprehensión de Erika ocurrió el 29 de abril, dos semanas después de que supuestamente atacara a balazos a su nuera, al interior de un apartamento ubicado en la colonia Polanco, Ciudad de México, según El País.

Suegra de Carolina Flores afirmó que lo que pasó “fue un accidente”

Douglas Rico indicó que estuvo presente durante el arresto Erika María Guadalupe Herrera y reveló qué fue lo que ella le dijo al ser cuestionada por la muerte de Carolina Flores.

“En las breves conversaciones que yo tuve con ella en el momento en que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente”, relató el director durante su programa para YouTube este 12 de mayo

“Que lo que pasó allí [en Polanco] fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo, hoy difunto. Ella habló de un juguetico, no dice un arma de fuego”, añadió.

Rico detalló que cuando le preguntaron por la ubicación de la pistola con la que habría cometido el crimen, pues “no pudo haber viajado con ella”, Erika respondió que “no se recuerda”.

“La señora tiene una actitud muy fuerte, diría yo, para su edad, de 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, manifestó él.

En un video, difundido por medios como Imagen Noticias y N+ Foro, que alegadamente muestra el instante de la agresión, se puede escuchar aparentemente a Herrera dispararle a Carolina en al menos seis ocasiones.

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Suegra de Carolina Herrera cambió su ubicación varias veces

Luego de que recibieran la alerta de INTERPOL, la policía venezolana comenzó la búsqueda de Erika María Guadalupe Herrera al interior del país.

Lograron seguir su ruta, descubriendo que llegó al territorio, previa escala en Panamá, el 16 de abril. Ya en Maiquetía, se hospedó en el Hotel Eurobuilding.