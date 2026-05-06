Carolina Flores Gómez Madre de Carolina Flores revela cómo habrían comenzado los conflictos entre su hija y su suegra Reyna Gómez reveló en entrevista con el 'youtuber' Fabián Pasos que su hija, Carolina Flores, le contó cómo comenzaron los roces con su suegra, Erika María Herrera.



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Reyna Gómez confirmó que su hija, Carolina Flores, tenía roces con su suegra, Erika María Herrera, quien continúa detenida en Venezuela.

En una reciente entrevista con el 'youtuber' Fabián Pasos, la mujer compartió las razones que habrían provocado el conflicto entre ellas.

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Según contó, la crianza del bebé de Carolina Flores y Alejandro Sánchez fue lo que provocó el enojo de la mujer de 63 años.

Las posibles causas del enojo de la suegra de Carolina Flores

Desde que la ex reina de belleza de Baja California inició su romance con Alejandro Sánchez, Reyna Gómez se enteró por su hija que Erika Herrera era una señora "seria".

"Sabía de los problemas que tenían porque mi hija me los platicaba, pero cuando fueron escalando los problemas fue cuando mi hija puso sus límites", contó en entrevista para el canal MafianTV.

Poco antes de que Carolina diera a luz a su primogénito, le aviso a su madre y a su suegra que el niño nacería en Estados Unidos y no recibiría visitas para "cuidar" al bebé, por lo cual podrían conocerlo después de 40 días.

"Carolina me platicó que la señora lo tomó a mal, en else tjdo que le dijo: 'Ni modo que lo vayas a poner en una burbuja para que no le pase absolutamente nada'", narró Reyna.

Según la mujer, su hija le dejó ver que tras ese incidente, los roces con su suegra empeoraron.

"Las cosas fueron escalando, pero no pensé que fueran a tanto, al punto de que iba pasando su perrita salchicha y gritaba: ' perrucha' perrucha'. Carolina me decía: 'má, lo dice por mí'. Yo una vez le dije jugando: 'Caro, pues si vuelves a escuchar que la señora te dice eso, ládrale'", contó en la entrevista.

"La señora también hacía comentarios por la manera en la que mi hija estaba cuando a su bebé, como que no quería dejar que llorara", añadió la madre de la ex reina de belleza.

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Incluso, Carolina le reveló a su madre semanas antes de su muerte, que había leído una conversación entre Alejandro y su mamá donde él le pedía que "la respetara": "Le dije: 'Yo te recomiendo que ya no leas los chats de la señora con él'".

Reyna Gómez también dejó entrever que su hija no le habría dado la dirección del apartamento de Polanco a su suegra, por lo cual les sorprendió que llegara de visita.

"A las 10:20 me puso: 'Acaba de llegar la mamá de Alex’. A los 5 minutos yo le puse: '¿Pero cómo? ¿Cómo supo la dirección? Me estás bromeado'", explicó Gómez.