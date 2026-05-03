Carolina Flores Gómez

Caso Carolina Flores: nuevos detalles sobre escapada de su suegra tras quitarle la vida y su arresto

Nuevos detalles han salido a la luz sobre el feminicidio de Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana, presuntamente asesinada por su suegra Erika María Herrera quien ya fue detenida en Venezuela hasta donde se fue en "el primer vuelo disponible desde México" tras aparentemente haber cometido el brutal crimen.

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Por:Univision
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Video Detienen a la suegra de Carolina Flores en Venezuela: así se veía en la ficha roja de la Interpol

Se han revelado nuevos y supuestos avances en la investigación del feminicidio de Carolina Flores, una famosa ex reina de belleza mexicana presuntamente asesinada a manos de su suegra Erika María Herrera.

Tras el crimen, la sospechosa huyó de México hacia Caracas, Venezuela, logrando dejar su país antes de que se emitiera una orden de captura oficial. Esto es lo que se detalla ahora tras su arresto.

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La escapada de la suegra de Carolina Flores

De acuerdo con información dada a conocer por Nacho Lozano en la cadena mexicana Imagen Televisión este fin de semana y citando al "periodista Ramón Camacho", la suegra de la modelo " habría tomado el primer vuelo disponible desde México y ese fue uno rumbo a Caracas" tras huir del apartamento donde aparentemente la asesinó en presencia del marido de la joven y del bebé de 8 meses que tenían juntos.

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"En Venezuela habría ingresado el 16 de abril, horas después de que, según una línea de investigación, asesinara a su nuera", se mencionó.

" Pasó los filtros de migración sin mayor contratiempo, ya que aún no había una orden de aprehensión en su contra", se dijo sobre la huída de la mujer.

"Erika María habría rentado a través de una plataforma digital un departamento en Residencias Parque Alegre en El Cigarral, que es la zona metropolitana de Caracas en Venezuela", donde permaneció casi dos semanas hasta que ocurrió su arresto "el 27 de abril por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela en coordinación con la Interpol y la Fiscalía Mexicana".

"Periodistas colegas de Venezuela cercanos al caso nos revelaron que los residentes de ese edificio se han negado a dar más información", se destacó en Imagen Televisión.

La noticia de la detención de la mujer se reportó en México el pasado 29 de abril.

El crimen de Carolina Flores

De acuerdo con un video tomado con una cámara de seguridad dentro del apartamento de Carolina Flores en el lujoso barrio de Polanco de la Ciudad de México, el pasado 15 de abril Erika María Herrera habría disparado en la cocina a la Miss Teen Universe Baja California 2017 en por lo menos 6 ocasiones en la cocina tras solicitarle agua para beber.

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Tras las detonaciones, el marido de la ex reina de belleza sale de otra habitación con el bebé en brazos y reclama a su padre "¿qué hiciste, loca?".

Erika María Herrera le responde de manera tranquila: "Ella te robó", sin dar mayores detalles y sale de cuadro, aparentemente escapando del lugar desde donde tomó un taxi, según reportes.

No está claro el móvil del asesinato y existen versiones encontradas sobre la relación que llevaban recientemente Carolina Flores y su suegra.

El esposo de la víctima denunció los hechos ante las autoridades hasta un día después, lo que permitió que su madre pudiera huir hasta Venezuela, donde hoy está a la espera de ser extraditada a México para enfrentar a la justicia.

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