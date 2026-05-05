Carolina Flores Gómez Suegra de Carolina Flores habría asegurado que su arma “se disparó sola”: “No quise hacerle daño” Medios de comunicación como Radio Fórmula y La Razón difundieron pedazos de escritos que supuestamente Erika Herrera, presunta asesina de la modelo, tenía en su celular. En ellos, la señora alegadamente afirma que no pretendía utilizar la pistola que llevaba.



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Video Suegra de Carolina Flores se habría resistido al arresto y negado el crimen: lo que se sabe

Erika María Guadalupe Herrera, suegra de Carolina Flores, supuestamente afirmó en un escrito que el arma con la que habría asesinado a la ex reina de belleza “se disparó sola”.

De acuerdo con reportes de Radio Fórmula y La Razón, la creadora de contenido ‘La Parcera Justin’, quien radica en Venezuela, país donde arrestaron a la presunta responsable del crimen, dio a conocer las alegadas “cartas” que ella tenía en su celular.

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Previamente, el periodista Nacho Lozano, y medios como El Heraldo de México y Reporte Índigo, ya habían retomado las supuestas notas que Herrera redactó en uno de los Smartphones que llevaba al ser detenida.

Suegra de Carolina Flores habría afirmado que su arma “se disparó sola”

En los presuntos escritos que habría hecho Erika Herrera supuestamente aseguró, en más de una ocasión, que no detonó el arma intencionalmente.

En uno de los textos, ella alegadamente le explicaría a su hijo, Alejandro Sánchez, por qué tenía desacuerdos con Carolina Flores.

“Sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices […] No quise hacerle daño, sólo quería que me diera mi lugar”, cita Radio Fórmula.

“Era como darle cinturonazos, pero por Dios que se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía que estaba pasando”, añaden.

“Cuando me preguntaste qué había hecho, sólo castigarla por grosera y mamona, pero no para hacerle daño, yo tenía el arma para protegerme y eso hice”, retoma el medio.

En otra de las presuntas misivas, la mujer habría señalado, expone La Razón: “Saqué la pistola, obviamente no pensaba usarla”.

“El arma se disparó casi sola, casi automáticamente. Vuelvo al momento una y otra vez en mi mente y sigo sin comprenderlo. Y lo que pude haber causado viajando con ella. Parece que los años me están jugando una mala pasada”, leyó en Instagram, por su parte, la ‘influencer’ sobre las supuestas palabras de Erika.

Carolina Flores habría recibido 10 impactos de bala

La semana pasada, en medio de la conmoción por el homicidio de Carolina Flores, el presentador Francisco Zea habló del caso.

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“Se sabe que la joven recibió 10 impactos de bala en la cabeza y en el tórax. El esposo de la víctima señaló a su madre, la señora Erika María, como la autora del crimen”, puntualizó.

El periodista Antonio Nieto, en entrevista para ‘La Saga’, detalló que a la modelo le hicieron “un disparo a quemarropa” y “por lo menos otros cinco”.