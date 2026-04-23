Carolina Flores Gómez Los últimos minutos de vida de Carolina Flores: su suegra presuntamente le quitó la vida y está prófuga Tras darse a conocer el video en donde presuntamente Erika Herrera le quita la vida a Carolina Flores, se aprecia cómo habrían sido sus últimos momentos. La suegra de la ex reina de belleza está prófuga de la justicia.



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Video El video que mostraría que suegra de exreina de belleza le quitó la vida: “¿Qué hiciste, loca?”

Erika Guadalupe Herrera Coriant, de 63 años, está prófuga de la justicia por el presunto feminicidio de su nuera Carolina Flores, ex reina de belleza mexicana a la que le habría quitado la vida a balazos el 15 de abril. Sin embargo, Alejandro Sánchez, esposo de la joven de 27 años, reportó el hecho un día después ante las autoridades.

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¿Cómo fueron los últimos minutos de vida de Carolina Flores?

La ex reina de belleza, de 27 años, estaba en su apartamento de la lujosa zona de Polanco en la Ciudad de México en compañía de su pareja Alejandro Sánchez Herrera, su bebé de ocho meses, su suegra y sus dos perros.

El asesinato fue grabado por las cámaras de seguridad de la casa y, según reportes del programa 'C4 En Alerta' del reportero de nota roja Carlos Jiménez, Carolina y su suegra estaban platicando del reciente viaje que Erika había hecho.

El video que circula en redes sociales presuntamente muestra que la exreina de belleza usaba una bata de baño, pantuflas y tenía el cabello mojado, mientras se dirigía a la zona donde estaba la lavadora y después entra a la cocina, es ahí donde Erika Herrera habría sacado la pistola de uno de los bolsillos de su pantalón para dispararle en al menos siete ocasiones.

Poco después, el esposo de Carolina aparece en la escena cargando a su bebé al escuchar las detonaciones y al ver a su pareja en el suelo le pregunta a su madre qué hizo.

El posible móvil del feminicidio

De acuerdo con información del 'C4 En Alerta', Erika Herrera habría matado a Carolina porque "la acusaba de no dejarla ver a su nieto".