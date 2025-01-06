Jennifer Lopez

Ben Affleck se encuentra con JLo luego de que ella le declarara su “amor” a famoso actor

El actor se reunió con la cantante horas después de que ella le dedicara afectuosas palabras a Ralph Fiennes, su coestrella en la cinta ‘Maid in Manhattan’. La expareja está separada, según TMZ, desde abril de 2024.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Ben Affleck tuvo un encuentro con Jennifer López luego de que ella le dedicara cariñosas palabras a Ralph Fiennes, su coprotagonista en la película ‘Maid in Manhattan’.

La tarde de este sábado 4 de enero, la cantante hizo referencia a su encuentro con el británico en el evento Variety Creative Impact Awards, de ese mismo día, en un ‘post’ de Instagram.

PUBLICIDAD

“Ha sido maravilloso verte. Te amo. Muchas gracias… trabajar contigo ha sido uno de los grandes momentos de mi carrera hasta ahora”, es parte de lo que escribió.

JLo dedicó un afectuoso mensaje a Ralph Fiennes.
JLo dedicó un afectuoso mensaje a Ralph Fiennes.
Imagen JLo/Instagram

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

Univision Famosos
JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos

Ben Affleck recibe visita de JLo

A horas de que Jennifer López externara su afectuoso mensaje para Ralph Fiennes, quien fue su pareja ficticia en la mencionada cinta, Ben Affleck recibió su visita el domingo.

De acuerdo con Daily Mail, la intérprete de ‘On the floor’ arribó a la residencia de su ex, en Brentwood, California.

Del interior de la casa, explican, salió Emme, la melliza que la actriz comparte con Marc Anthony, y llevaba “un gran regalo en sus manos”.

Detrás de ella iba la estrella de ‘Armageddon’, cuyo semblante era feliz y sostuvo la sonrisa prácticamente todo el tiempo.

De una camioneta negra estacionada, la llamada ‘Diva del Bronx’ descendió y, aparentemente, lo primero que hizo fue fundirse en un abrazo con Samuel, el hijo menor del cineasta.

Esta reunión se da después de que, en diciembre, una fuente asegurara a Page Six que los aún esposos pretenden continuar vinculados.

“Tienen toda la intención de seguir estando en la vida del otro, a pesar de no estar involucrados románticamente. [Ellos] siguen conectados y se comunican cuando se trata de sus niños”, puntualizó.

El informante aseveró que ‘Bennifer’ continúan “siendo amigables cada vez que se ven” y que, “aunque no tienen una relación de crianza compartida, se sienten como una familia ensamblada en muchos sentidos”.

Relacionados:
Jennifer LopezRalph FiennesBen AffleckCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD