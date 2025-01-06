Ben Affleck se encuentra con JLo luego de que ella le declarara su “amor” a famoso actor

Video Más sexy que nunca, JLo lanza indirecta tras solicitarle el divorcio a Ben: "Fuera de su alcance y en paz"

Ben Affleck tuvo un encuentro con Jennifer López luego de que ella le dedicara cariñosas palabras a Ralph Fiennes, su coprotagonista en la película ‘Maid in Manhattan’.

La tarde de este sábado 4 de enero, la cantante hizo referencia a su encuentro con el británico en el evento Variety Creative Impact Awards, de ese mismo día, en un ‘post’ de Instagram.

“Ha sido maravilloso verte. Te amo. Muchas gracias… trabajar contigo ha sido uno de los grandes momentos de mi carrera hasta ahora”, es parte de lo que escribió.

JLo dedicó un afectuoso mensaje a Ralph Fiennes. Imagen JLo/Instagram

Ben Affleck recibe visita de JLo

A horas de que Jennifer López externara su afectuoso mensaje para Ralph Fiennes, quien fue su pareja ficticia en la mencionada cinta, Ben Affleck recibió su visita el domingo.

De acuerdo con Daily Mail, la intérprete de ‘On the floor’ arribó a la residencia de su ex, en Brentwood, California.

Del interior de la casa, explican, salió Emme, la melliza que la actriz comparte con Marc Anthony, y llevaba “un gran regalo en sus manos”.

Detrás de ella iba la estrella de ‘Armageddon’, cuyo semblante era feliz y sostuvo la sonrisa prácticamente todo el tiempo.

De una camioneta negra estacionada, la llamada ‘Diva del Bronx’ descendió y, aparentemente, lo primero que hizo fue fundirse en un abrazo con Samuel, el hijo menor del cineasta.

Esta reunión se da después de que, en diciembre, una fuente asegurara a Page Six que los aún esposos pretenden continuar vinculados.

“Tienen toda la intención de seguir estando en la vida del otro, a pesar de no estar involucrados románticamente. [Ellos] siguen conectados y se comunican cuando se trata de sus niños”, puntualizó.