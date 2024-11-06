Emme Muñiz

¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año

Emme Muñiz, primogénita de la cantante con Marc Anthony, ha sido captada al lado de un par de jóvenes en lo que va del 2024. En ambas ocasiones, su famosa mamá estaba presente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Emme, la hija de Jennifer López, habría dado ya, a sus 16 años, sus primeros pasos en cuanto a relaciones amorosas se refiere.

A lo largo de este 2024, la adolescente se ha dejado ver con dos presuntos galanes, a quienes incluso presentó con su famosa mamá.

PUBLICIDAD

Hija de JLo asiste a premier con desconocido galán

Fue la noche del pasado 13 de febrero cuando Emme sorprendió al asistir con un misterioso joven a la premier del documental de Jennifer López, ‘This Is Me… Now: A Love Story’.

Emme, hija de JLo, con un galán en febrero.
Emme, hija de JLo, con un galán en febrero.
Imagen Matt Baron/BEI/Shutterstock/REX Features/Shutterstock /The G

El dúo arribó al Dolby Theater, en Los Ángeles, donde se realizó el evento, tomados de la mano, por lo que de inmediato captaron la atención de la prensa ahí presente.

Un video publicado por la revista ¡Hola! USA se puede apreciar que la hermana de Max lucía un poco apenada mientras caminaba rápidamente por la alfombra roja.

Emme tomó de la mano a su acompañante durante una premier.
Emme tomó de la mano a su acompañante durante una premier.
Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

Más sobre Emme Muñiz

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver
1:26

JLo comparte inusual imagen de sus mellizos Emme y Max en pleno Domingo de Pascua: esto dejó ver

Univision Famosos
Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume
2 mins

Hija de JLo impacta con otro atuendo estilo ‘tomboy’, pero ahora maquillada: la cantante la presume

Univision Famosos
JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”
2 mins

JLo habría tenido altercado con paparazzo por defender a su hija Emme: “Mamá osa”

Univision Famosos
¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!
1:02

¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Univision Famosos
Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'
2 mins

Hija de JLo reaparece con la cantante y causa furor con su estilo 'tomboy'

Univision Famosos
Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?
2 mins

Emme se abraza con nuevo galán durante un “almuerzo”: ¿la hija de JLo estrena novio?

Univision Famosos
¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck
1 mins

¿JLo y su hija Emme de compras para adornar su próxima casa?: podrían ser vecinas de Ben Affleck

Univision Famosos
¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito
0:51

¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Univision Famosos
¿JLo se convierte en suegra en medio de su divorcio? Así aparece su hija Emme con galán
3 mins

¿JLo se convierte en suegra en medio de su divorcio? Así aparece su hija Emme con galán

Univision Famosos

‘Lulu’, como la llama de cariño su madre, optó por combinar una camisa blanca con un pantalón negro.

Curiosamente, su acompañante lució casi el mismo ‘look’, nada más que añadió un saco, aumentando la formalidad de su apariencia.

Emme sonrió al lado de su pareja de cita.
Emme sonrió al lado de su pareja de cita.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Pese a que los reporteros le solicitaron hablar con ella, la melliza de ‘La Diva del Bronx’ no se detuvo para aclarar si iba con su novio.

Emme Muñiz lleva a chico a comida con JLo

A casi nueve meses desde esa inesperada aparición, Emme acudió a una comida familiar con un chico diferente, este sábado 2 de noviembre.

Emme, hija de JLo, con un joven desconocido.
Emme, hija de JLo, con un joven desconocido.
Imagen Mega/The Grosby Group

Según The Grosby Group, ellos se unieron a Jennifer López, su mánager, Benny Medina, y Max para deleitarse con los alimentos del restaurante Nobu.

Los cinco arribaron por la tarde al establecimiento, ubicado en Malibú, a bordo de una lujosa camioneta polarizada.

Emme Muñoz acudió a una comida familiar muy bien acompañada.
Emme Muñoz acudió a una comida familiar muy bien acompañada.
Imagen x17/The Grosby Group

A su salida del lugar, ‘Lulu’ tomó de la mano a su pareja de cita y caminaron así rumbo al automóvil al tiempo que escuchaban qué les decían Max y el ícono del pop.

PUBLICIDAD

Ella fue fiel a su estilo ‘tomboy’, vistiendo prendas ‘oversize’ y llevando una gorra en la cabeza. Su amigo, entre tanto, portaba una playera en tonos blanco y verde, así como jeans.

Emme y su joven acompañante se tomaron de la mano.
Emme y su joven acompañante se tomaron de la mano.
Imagen Backgrid/The Grosby Group

Hasta el momento, Emme no ha confirmado haber entablado un romance formal con alguno de ellos, pero habría demostrado que puede llegar a ser una rompecorazones, igual que su mamá.

Relacionados:
Emme MuñizHijos de famososJennifer LopezCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD