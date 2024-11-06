¿Es una rompecorazones? Emme, hija de JLo, se ha dejado ver con dos galanes en menos de un año

Video ¿Hija de JLo tiene nuevo galán? Emme fue captada de la mano de un misterioso jovencito

Emme, la hija de Jennifer López, habría dado ya, a sus 16 años, sus primeros pasos en cuanto a relaciones amorosas se refiere.

A lo largo de este 2024, la adolescente se ha dejado ver con dos presuntos galanes, a quienes incluso presentó con su famosa mamá.

Hija de JLo asiste a premier con desconocido galán

Fue la noche del pasado 13 de febrero cuando Emme sorprendió al asistir con un misterioso joven a la premier del documental de Jennifer López, ‘This Is Me… Now: A Love Story’.

Emme, hija de JLo, con un galán en febrero. Imagen Matt Baron/BEI/Shutterstock/REX Features/Shutterstock /The G

El dúo arribó al Dolby Theater, en Los Ángeles, donde se realizó el evento, tomados de la mano, por lo que de inmediato captaron la atención de la prensa ahí presente.

Un video publicado por la revista ¡Hola! USA se puede apreciar que la hermana de Max lucía un poco apenada mientras caminaba rápidamente por la alfombra roja.

Emme tomó de la mano a su acompañante durante una premier. Imagen Image Press Agency/NurPhoto/Shut

‘Lulu’, como la llama de cariño su madre, optó por combinar una camisa blanca con un pantalón negro.

Curiosamente, su acompañante lució casi el mismo ‘look’, nada más que añadió un saco, aumentando la formalidad de su apariencia.

Emme sonrió al lado de su pareja de cita. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Pese a que los reporteros le solicitaron hablar con ella, la melliza de ‘La Diva del Bronx’ no se detuvo para aclarar si iba con su novio.

Emme Muñiz lleva a chico a comida con JLo

A casi nueve meses desde esa inesperada aparición, Emme acudió a una comida familiar con un chico diferente, este sábado 2 de noviembre.

Emme, hija de JLo, con un joven desconocido. Imagen Mega/The Grosby Group

Según The Grosby Group, ellos se unieron a Jennifer López, su mánager, Benny Medina, y Max para deleitarse con los alimentos del restaurante Nobu.

Los cinco arribaron por la tarde al establecimiento, ubicado en Malibú, a bordo de una lujosa camioneta polarizada.

Emme Muñoz acudió a una comida familiar muy bien acompañada. Imagen x17/The Grosby Group

A su salida del lugar, ‘Lulu’ tomó de la mano a su pareja de cita y caminaron así rumbo al automóvil al tiempo que escuchaban qué les decían Max y el ícono del pop.

Ella fue fiel a su estilo ‘tomboy’, vistiendo prendas ‘oversize’ y llevando una gorra en la cabeza. Su amigo, entre tanto, portaba una playera en tonos blanco y verde, así como jeans.

Emme y su joven acompañante se tomaron de la mano. Imagen Backgrid/The Grosby Group