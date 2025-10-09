Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera: ventilan lo que habría detrás de su video juntos

Belinda habría llamado “estorbo” a Lupillo Rivera luego de que presuntamente el cantante insistiera en estar cerca de ella al supuestamente concluir con una presentación privada en Estados Unidos.

Luego de que Lupillo Rivera diera a conocer detalles de su supuesto “noviazgo” con Belinda en su libro ‘Tragos Amargos’ y de que en redes se difundiera un video en el que se les ve bailando juntos como aparente prueba de su relación, el periodista Gustavo Adolfo Infante compartió detalles de lo que alegadamente habría sucedido.

“A ella la contrataron… fue cumpleaños del novio de Hugo Mejuto. Belinda estuvo ahí un ratito y después le dijo a Hugo: ‘Ya quítame a este ser tan detestable de encima’”, relató el presentador en ‘Sale el Sol’ este 9 de octubre supuestamente en referencia al hermano de Jenni Rivera.

De acuerdo con el periodista, ese día Lupillo Rivera intentó estar cerca de ella y acompañarla al aeropuerto, pero Belinda solicitó, supuestamente, que él no se le acercara.

“Quítame al estorbo éste de aquí encima”, habría dicho la cantante a su equipo de trabajo, según el comunicador, quien ya no dio más detalles.

Las polémicas declaraciones de Lupillo sobre Belinda

En su libro ‘Tragos Amargos’, Lupillo Rivera no solo habla de su “noviazgo” de “casi siete meses” con la intérprete sino también ventila sus supuestos planes de ser papás de gemelas.

“Hablaste con ella sobre la posibilidad de tener unas gemelas. En la página 300: ‘La idea surgió de ella. Belinda estaba de acuerdo. Yo iba a darle la oportunidad a mi semillita…’, que tenías ahí congelada porque te hiciste la vasectomía”, repasó el presentador Luis Sandoval durante una entrevista con ‘El Toro del Corrido’.

En medio de la polémica, Belinda fue cuestionada al respecto y sin entrar en detalles, declaró tajante: “Estoy muy acostumbrada a que siempre usen mi nombre para decir cualquier tipo de cosas”.