Belinda reacciona a bochornoso momento en live por tocar las "bubis" de actor

Belinda reaccionó al bochornoso momento que vivió durante el live del programa digital ‘Las mamás presentan’. La cantante fue captada tocando los senos prostéticos del personaje ‘Rebeca’ en medio de la alfombra roja de la serie ‘Mentiras’.

La noche del miércoles 10 de junio, Belinda acudió a la presentación de la serie que protagoniza junto a Luis Gerardo Méndez y Regina Blandon, en un centro de espectáculos ubicado en la Ciudad de México.

Como parte de la promoción de su nuevo proyecto televisivo, la intérprete de ‘Heterocromía’ se disponía a comenzar una entrevista con las integrantes del show de YouTube ‘Las mamás presentan’. Sin embargo, los senos prostéticos del personaje del actor Pablo Cue llamaron su atención. Incluso, pidió permiso para tocarlos sin saber que ellas se encontraban en vivo.

“Ay, ¿estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Ay, qué oso. No, no, no… Y yo así (tocando), por qué no me dicen que ya estaban grabando”, expresó luego de tocar los implantes mamarios y llevándose, casi de inmediato, las manos al rostro.

El mensaje de Belinda tras el bochornoso momento

Luego de que su video se hiciera viral, Belinda reaccionó al bochornoso momento en sus historias de Instagram, donde aseguró que ya se está volviendo una constante que le ocurran cosas extrañas.

“Siempre me tiene que pasar algo”, escribió este 11 de junio al pie del video viral, mientras que el actor Pablo Cue escribió en sus redes: “Amigas, Belinda me agarró las bubis. Una noche histórica”.

En los últimos meses, Belinda se ha colocado en el centro de atención no solo por su música y el reciente lanzamiento de su ábum 'Indómita', sino también por penosos momentos como el que le ocurrió en mayo pasado, en el Festival de Canes 2025, donde olvidó el nombre del diseñador de su vestido, mientras que en septiembre de 2024 sufrió una aparatosa caída en el Fashion Week de París.