¿Belinda reaparece sin cejas? La cantante estrena arriesgado look: así luce

Video ¡Es otra! Belinda sorprende “sin miedo” con drástico cambio: ¿mensaje para Nodal?

Desde el estreno de ‘Cactus’, canción que estaría inspirada en su fallida relación con Christian Nodal, Belinda ha sorprendido con arriesgados cambios de looks, los cuales serían parte de su catarsis personal.

Olvidándose del color verde y hasta del rojo, este lunes 5 de agosto, Belinda sorprendió al reaparecer con un arriesgado look, del que sobresalen sus cejas decoloradas.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió varias fotografías de su nuevo look, donde ella misma se describe como una “mujer sin miedo” que se encuentra en una “nueva etapa”.

Belinda sorprendió al decolorarse las cejas. Imagen Belinda / Instagram



“Este año ha sido el más arriesgado de mi vida en cuanto a cambios de look , antes jamás me hubiera atrevido a decolorarme el pelo verde, rojo y ahora hasta las cejas”, admitió en su publicación.

“Gracias a esta nueva etapa y estas canciones por inspirarme y hacerme una mujer sin miedo”, agregó.

Belinda dejó claro en cada una de sus fotografías que esta nueva imagen forma parte del videoclip de su nuevo sencillo ‘La Mala’, el cual se estrenará el próximo 15 de agosto, fecha en la que la ex de Christian Nodal cumple 35 años.

“Estamos literalmente haciendo una mini película para ‘La Mala’, 48 horas de rodaje sin parar”, finalizó.

La cantante continúa haciendo catarsis con su música y sus cambios de imagen. Imagen Belinda / Instagram

Los drásticos cambios de look de Belinda

El 31 de enero, Belinda sorprendió al aparecer con el cabello teñido de verde para el estreno de su canción ‘Cactus’.

Según contó la intérprete a VOGUE México, el verde no solo era un cambio de tonalidad sino también el preludio de su nueva era artística.

“Este cambio ha sido un renacer para mí (…) Este cambio fue un desafío a mis miedos para aceptar y abrazar el cambio”, expresó.

Belinda ha cambiado su look tres veces durante el 2024. Imagen Belinda / Instagram



Mientras que el 25 de abril apostó por una tonalidad rojiza para el estreno de su canción ‘300 Noches’, que según estaría inspirada en su romance con Giovani dos Santos.