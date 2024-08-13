Belinda estalla contra quienes la critican por su relación con Nodal: "Se van a chin..."

Video Belinda reacciona así cuando le hablan de “los patanes” tras boda de Nodal con Ángela Aguilar

Belinda reveló no estar de acuerdo con la forma en la que la han criticado por su romance con Christian Nodal, la cual terminó en febrero de 2022.

La cantante redactó fuertes palabras, que se publicaron en el periódico Reforma este 13 de agosto, para externar su sentir ante los señalamientos negativos que ha recibido.

Belinda rechaza las críticas que ha recibido

Belinda aprovechó que este jueves 15 se estrena su nuevo sencillo, ‘La Mala’, para externar su rechazo a la idea de que ella es ‘la villana’ de la historia.

“Es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan, no solo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti”, indicó.

“Nadie te conoce lo suficiente como para llegar a decir por qué una relación falló o que cometiste un error al confiar en quien no debías”, agregó.

La también actriz puntualizó que, a su consideración, “cualquiera puede usar las redes y los medios para desprestigiar y asegurarse de que no tienes corazón o que no sientes”.

“El corazón es un órgano con el que nacemos y deja de funcionar cuando morimos. ¿Quién puede vivir sin corazón? Así de ilógicos son los adjetivos que me han puesto”, recriminó.

“Pero todo esto es como una ruleta, tú juzgas y hablas mal, y mañana serás juzgado y seguro hablarán mal de ti de la misma manera. Las personas hablan de lo que guardan en su alma y su corazón”, añadió.

Consciente de que no es la única persona que ha vivido una situación similar, Belinda compartió su anhelo de que su tema lo escuchen “todes aquellos a los que se nos ha juzgado siempre injustamente”.

“¿Quién tiene el derecho de hablar de tu reputación sin antes juzgar la de ellos mismos? Mi respuesta es: ¡Nadie!”, expresó tajantemente.

Belinda afirma que “no sirve para una relación”

Según Hugo Lazcano, periodista del mencionado diario, en ‘La Mala’ Belinda “personaliza su sentir hacia el repudio recibido en redes tiempo atrás por su relación con el cantante Christian Nodal”.

La letra de dicha copla, adelantan, menciona: “Dicen que soy la mala reputa...ción y que me olviden, yo tiro la bendición, yo no sirvo para una relación”.

“Que lo(s) dejo lo quito(s), que soy la perdición. Sé que soy la mala reputa...ción. Tengo un hueco donde va mi corazón”, continúa.

En otra parte, ella reflexiona: “Beli, tú no eres así, así como dicen. A la prensa y en los tuits a los haters que dicen y se contradicen mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bíceps”.

“Hace rato me dejó de emput… si la gente habla mal, otro día normal, estoy acostumbrada si me quieren jod... yo los dejo intentar y se van a ching…”.