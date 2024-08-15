Belinda es 'La mala': lanza su canción 'más atrevida' en su cumpleaños 35

Video Lupillo Rivera reacciona a la letra de '300 noches' de Belinda: ¿es para él?

Belinda Peregrín se ha consagrado como una de las más talentosas artistas mexicanas. Comenzó su carrera cuando era tan solo una niña, protagonizando telenovelas como ‘Camaleones’ o ‘Cómplices al rescate’.

Su trayectoria ha estado repleta de éxitos musicales y transformaciones. Belinda ha colaborado con artistas como Moderatto y aparecido en películas internacionales como ‘Las Cheetah Girls 2’.

Pero además, también ha dado mucho de qué hablar la belleza de la cantante y sus relaciones personales, como la que tuvo con el cantante Christian Nodal en 2022.

Belinda estrena 'La mala': ¿tiene referencias a Nodal?

El regreso musical de Belinda ha estado repleto de sorpresas, pues la diva mexicana ha incursionado en un género que sus fans quizás no esperaban: los corridos tumbados.

Su primer single, ‘Cactus’, estuvo repleto de referencias a Christian Nodal, sus tatuajes en pareja, el compromiso y la ruptura. Mientras tanto ‘300 Noches’ fue una colaboración con Natanael Cano, el gran representante del género de los corridos tumbados.

Además de nuevos géneros, ‘Beli’ ha cambiado sus ‘looks’, luciendo una melena verde en ‘Cactus’ y el pelo rojo en ‘300 noches’.

Sin embargo, todo parece indicar que la etapa de experimentación apenas comienza, porque Belinda ha compartido pistas de la que será una atrevida canción.

Belinda estrena ‘La mala’: video y significado de la canción

En su cumpleaños 35, la cantante mexicana Belinda estrenó ‘La mala’, ella misma explicó su verdadero significado:

“'La Mala' es una canción con una letra algo atrevida, pero es mucho menos de lo que me juzgan, no sólo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti"



Belinda mostró en su Instagram algunas imágenes de la filmación del videoclip, que la cantante describió como “una mini película”. Estas imágenes mostraron a ‘Beli’ con las cejas desteñidas, un crucifijo en el cuello y una vestimenta blanca rasgada con un velo.

La cantante expresó:

“Para quienes va mi inspiración absoluta es para mis fans y todas las mujeres que en algún momento se han sentido juzgadas, atacadas sin piedad y sin remordimiento”.



Ya que a lo largo de su trayectoria, la cantante no se ha librado de ser juzgada. Cuando finalizó su relación con Christian Nodal, el cantante expuso una conversación en la que parecería que Belinda le pedía dinero.

Es así como ella quedó como 'la mala' de la historia, sin embargo, como ella misma expresó en su Instagram cuando su exnovio confirmó tener una relación con su ahora esposa Ángela Aguilar:

"Tarde o temprano, todo cae por su propio peso..."

Letra de 'La Mala' canción de Belinda

Beli- Belika

Si algo te contaron puede que sea verdad

Y no es tan grave, solo te lo advierto por si te quieres quedar

Dicen que soy la mala reputa-ción

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición

Sé que soy la mala reputa-ción

Que tengo un hueco donde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición

La gente me dice “Beli, tú no eres así”

Así como dicen en la prensa y en los tuits

A los haters que se contradicen mientras yo aquí en el gimnasio haciendo culo y bicep

Hace rato me dejó de emputar si hablan bien o si hablan mal

Otro día normal, estoy acostumbrada

Si me quieren yo lo dejo intentar y se van a chingar

Dicen que soy la mala reputa-ción

Que me tiren, yo tiro la bendición

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito, soy la perdición

Sé que soy la mala reputa-ción

Que tengo un hueco donde va mi corazón

Que no sirvo pa’ una relación

Que los dejo, loquito’, que soy la perdición