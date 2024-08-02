Nodal y Ángela Aguilar presumen íntimo momento de su luna de miel: fotos

Video Ángela Aguilar comparte primera y apasionada imagen de su luna de miel con Nodal: así la pasan

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen disfrutando de su luna de miel en Los Cabos, México, tras convertirse en marido y mujer.

Después de su íntima boda, el pasado 24 de julio, la pareja ha estado en el paradisíaco destino paseando a bordo de un lujoso yate.

El lunes 29, la cantante difundió en sus historias de Instagram una ‘selfie’ en la que se dejó ver muy cariñosa y feliz con su esposo.

Nodal y Ángela Aguilar muestran su pasión

A días de haber emprendido su viaje post-nupcial, Christian Nodal y Ángela Aguilar decidieron compartir públicamente algunos de los instantes que han estado viviendo.

El intérprete de ‘Botella tras botella’, por ejemplo, subió fotografías donde se le ve manejando un bote o juega backgammon.

Nodal se mostró disfrutando de sus vacaciones. Imagen Christian Nodal/Instagram

Por su parte, la hija de Pepe Aguilar colgó retratos que le fueron tomados posando a la orilla de la embarcación con el mar de fondo.

Ángela Aguilar posó para la lente de la cámara con el mar de fondo. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Dejando claro su amor, que confirmaron el 10 de julio, ellos igualmente ‘postearon’ íntimas instantáneas en las que se muestran dándose besos en la boca.

En la postal que Christian puso en su ‘feed’, su silueta y la de la joven de 20 años se perciben en negro pues la puesta de sol no los iluminó.

Nodal y Ángela Aguilar se presumieron besándose en su luna de miel. Imagen Christian Nodal/Instagram

La creadora de éxitos como ‘Qué agonía’, entre tanto, prefirió presumir un abrazo que le dio al sonorense antes de que cayera la noche.

Ángela Aguilar también mostró un momento especial con Nodal. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Previamente, este 1 de agosto, la agencia The Grosby Gruop reveló fotos de Nodal y Ángela pasando tiempo en tierra firme.

Ellos estuvieron en una zona con camastros, en los que descansaron. Las pláticas que sostuvieron aparentemente los tenían de buen humor, pues estaban sonriéndose.

Nodal y Ángela Aguilar en Los Cabos, México. Imagen Backgrid/The Grosby Group

Nodal y Ángela Aguilar ignoran la polémica

Ahora que Nodal y Ángela Aguilar gozan de esta escapada, no han sido ajenos a la controversia debido a diferentes rumores.

Uno de los más fuertes es que presuntamente se habrían dado el ‘Sí, acepto’ tan rápidamente debido a que ya estarían esperando a su primer bebé.

La periodista Nelssie Carrillo indicó ayer que le han confirmado que la llamada ‘Princesa del regional mexicano’ “tiene 2 meses de embarazo”.

Otra de las especulaciones es que alegadamente Pepe Aguilar hizo que su yerno firmara un acuerdo prenupcial en el que se estipularía que pagaría “12 millones de dólares” si le es infiel a ‘Angelita’, según el reportero Michelle Rubalcava.

Aunque los señalamientos se han esparcido, Nodal y Ángela no se han pronunciado al respecto para desmentir las afirmaciones.