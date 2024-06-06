¿Nodal lanza indirecta tras ruptura con Cazzu?: “Mis besos ya no vuelven a ser para una sola”

Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

En medio de rumores de romance con Ángela Aguilar y tan solo dos semanas después de anunciar su separación de Cazzu, Christian Nodal estrenó este jueves 6 de junio su nueva canción ‘Kbrón y Medio’.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Adiós Amor’ anunció el lanzamiento de su sencillo por medio de un video grabado en Roma, país europeo al que habría viajado con la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal?

Aunque las teorías entorno al supuesto parecido que la modelo de su video tiene con Cazzu ya comenzaron a circular en Internet, lo cierto es que la letra de la canción habla sobre una ruptura después de una infidelidad.

“Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola. Mi cama está lista para recibir cab...

'Kbrón y Medio' es la nueva canción de Christian Nodal. Imagen Nodal / Instagram



La agenda está abierta, pa' todas hay tiempo. Nomás no se claven ni me hablen de sentimientos. Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola”, dice una de las estrofas de su nueva canción.

Mientras que en otra parte, Christian Nodal hace referencia al título de su melodía.

“Si cuando eres bueno te ponen los cuernos. Pa' este cora roto creo que ya tengo el remedio. Si alguien te dice que yo me volví un kbrón…, diles que un kbrón y medio”.

Christian Nodal ya había dado pistas sobre el estreno de su próximo lanzamiento musical el pasado 3 de junio.

A través de su canal de difusión de Instagram, el cantante de regional mexicano ya había compartido un fragmento de ‘Kbrón y Medio’.