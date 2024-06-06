Christian Nodal

¿Nodal lanza indirecta tras ruptura con Cazzu?: “Mis besos ya no vuelven a ser para una sola”

El cantante de regional mexicano estrenó este jueves 6 de junio su nuevo sencillo ‘Kbrón y Medio’, en el que relata que una infidelidad lo habría llevado a terminar una relación.

Por:Elizabeth González
Video Cazzu confesó ser una mujer “muy difícil de controlar”: ¿la razón de su ruptura con Nodal?

En medio de rumores de romance con Ángela Aguilar y tan solo dos semanas después de anunciar su separación de Cazzu, Christian Nodal estrenó este jueves 6 de junio su nueva canción ‘Kbrón y Medio’.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Adiós Amor’ anunció el lanzamiento de su sencillo por medio de un video grabado en Roma, país europeo al que habría viajado con la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dice la nueva canción de Christian Nodal?

Aunque las teorías entorno al supuesto parecido que la modelo de su video tiene con Cazzu ya comenzaron a circular en Internet, lo cierto es que la letra de la canción habla sobre una ruptura después de una infidelidad.

“Mis besos ya no vuelven a ser pa' una sola. Mi cama está lista para recibir cab...

'Kbrón y Medio' es la nueva canción de Christian Nodal.
'Kbrón y Medio' es la nueva canción de Christian Nodal.
Imagen Nodal / Instagram


La agenda está abierta, pa' todas hay tiempo. Nomás no se claven ni me hablen de sentimientos. Mis ojos ya no vuelven a ser pa' una sola”, dice una de las estrofas de su nueva canción.

Mientras que en otra parte, Christian Nodal hace referencia al título de su melodía.

“Si cuando eres bueno te ponen los cuernos. Pa' este cora roto creo que ya tengo el remedio. Si alguien te dice que yo me volví un kbrón…, diles que un kbrón y medio”.

Christian Nodal ya había dado pistas sobre el estreno de su próximo lanzamiento musical el pasado 3 de junio.

A través de su canal de difusión de Instagram, el cantante de regional mexicano ya había compartido un fragmento de ‘Kbrón y Medio’.

Hasta el momento, Nodal no ha confirmado o negado que la canción esté inspirada en su ruptura con Cazzu, quien es la mamá de su hija Inti. Tampoco ha revela la causa de su ruptura con la trapera argentina.

