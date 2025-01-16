Belinda lanza su nueva canción ‘La Cuadrada’: ¿es otra indirecta para sus exparejas?
La cantante se mostró como pocas veces en el videoclip que protagoniza con Tito Double P, uno de los exponentes más importantes del género de los corridos tumbados.
Belinda lanzó su nueva canción ‘La Cuadrada’ junto a Tito Double P, uno de los cantantes más importantes del género de los corridos tumbados.
Este jueves 16 de enero, la cantante española reapareció en la escena musical con un video de gran simbolismo, en el que según los internautas habría nuevas referencias hacia sus exparejas.
El videoclip, dirigido por La Flaka, tiene locaciones en Puebla, México. La Hacienda de Cuautla sería uno de los escenarios principales que se muestran en el material de más de 7 minutos de duración.
En la narrativa del video, Belinda, que vive entre lujos, recibe la misión de acabar con Tito Double P. Sin embargo, con forme avanza la trama, la intérprete termina convirtiéndose en una asesina.
¿Una nueva indirecta para sus exparejas?: el significado que habría detrás de su video
A diferencia de ‘Cactus’, ’300 Noches’ y ‘La Mala’, en esta nueva canción Belinda aborda la temática de una pareja en constante pelea, mostrando situaciones dramáticas y hasta agresivas.
Precisamente fueron estas imágenes las que generaron gran interés en Internet, ya que hay quienes especulan que serían el reflejo de las supuestas malas experiencias que tuvo en el pasado con sus exparejas.
¿Qué dice la letra de ‘La Cuadrada’?
No digas que no te traigo loquito
Luego luego se te nota en los ojitos
Cuando no me ves andas agüitadito
Te traigo enchulao’ como diría Benito.
Me gustas que pases con La Cuadrada
Interiores rojos, bien polarizada
Combina muy bien con mi vestido Valentino
Que se ve mejor cuando tú estás conmigo.
Mami, dale sabes que me vuelves loco
Ahí te voy, te cumplo tus antojos
A doscientos ahí te llego en corto
Sin tanto rollo.
Mami, ya estás lista, vámonos pal’party
Si quieres me prendo uno de mari
Ojos rojos igual que el Ferrari
Ya te la sabí’.
Me veo bien coquette
siempre de etiquette
Tráete un buen tequila y una de moet
Sigue beliqueando y yo sigo perreando.
Me gusta pasar por ti en la cuadrada
Interiores rojos, bien polarizada
Beli, beliqueando
Y ti sigue perreando.
Papi, sabes que a veces me pongo loca
Te escondo las llaves de la troca
Cuando siento que traes otra morra
Soy belicona.
Mami, ya estás lista, vámonos pal’party
Si quieres me prendo uno de mari
Ojos rojos igual que el Ferrari
Ya te la sabí’.
Ya te la sabí
Bélico, pero no tanto mija.