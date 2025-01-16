Belinda lanza su nueva canción ‘La Cuadrada’: ¿es otra indirecta para sus exparejas?

Video La reacción de Belinda tras aparecer con supuesto ex de Kenia Os: ¿siguen siendo amigas?

Belinda lanzó su nueva canción ‘La Cuadrada’ junto a Tito Double P, uno de los cantantes más importantes del género de los corridos tumbados.

Este jueves 16 de enero, la cantante española reapareció en la escena musical con un video de gran simbolismo, en el que según los internautas habría nuevas referencias hacia sus exparejas.

PUBLICIDAD

El videoclip, dirigido por La Flaka, tiene locaciones en Puebla, México. La Hacienda de Cuautla sería uno de los escenarios principales que se muestran en el material de más de 7 minutos de duración.

En la narrativa del video, Belinda, que vive entre lujos, recibe la misión de acabar con Tito Double P. Sin embargo, con forme avanza la trama, la intérprete termina convirtiéndose en una asesina.

¿Una nueva indirecta para sus exparejas?: el significado que habría detrás de su video

A diferencia de ‘Cactus’, ’300 Noches’ y ‘La Mala’, en esta nueva canción Belinda aborda la temática de una pareja en constante pelea, mostrando situaciones dramáticas y hasta agresivas.

Precisamente fueron estas imágenes las que generaron gran interés en Internet, ya que hay quienes especulan que serían el reflejo de las supuestas malas experiencias que tuvo en el pasado con sus exparejas.

¿Qué dice la letra de ‘La Cuadrada’?

No digas que no te traigo loquito

Luego luego se te nota en los ojitos

Cuando no me ves andas agüitadito

Te traigo enchulao’ como diría Benito.

Me gustas que pases con La Cuadrada

Interiores rojos, bien polarizada

Combina muy bien con mi vestido Valentino

Que se ve mejor cuando tú estás conmigo.

Mami, dale sabes que me vuelves loco

Ahí te voy, te cumplo tus antojos

A doscientos ahí te llego en corto

Sin tanto rollo.

PUBLICIDAD

Mami, ya estás lista, vámonos pal’party

Si quieres me prendo uno de mari

Ojos rojos igual que el Ferrari

Ya te la sabí’.

Me veo bien coquette

siempre de etiquette

Tráete un buen tequila y una de moet

Sigue beliqueando y yo sigo perreando.

Me gusta pasar por ti en la cuadrada

Interiores rojos, bien polarizada

Beli, beliqueando

Y ti sigue perreando.

Papi, sabes que a veces me pongo loca

Te escondo las llaves de la troca

Cuando siento que traes otra morra

Soy belicona.

Mami, ya estás lista, vámonos pal’party

Si quieres me prendo uno de mari

Ojos rojos igual que el Ferrari

Ya te la sabí’.