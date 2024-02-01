Entretenimiento

¿Belinda dedicó su nueva canción a Nodal? Fans creen que sí y reaccionan con memes al escándalo: “¿El anillo era falso?”

Internautas ya desmenuzaron cada estrofa de la nueva canción 'Cactus' de Belinda e hicieron memes de las supuestas referencias a Nodal.

Belinda estrenó, después de semanas de expectativa, el tema ‘Cactus’ que estaría dedicado a su ex Christian Nodal y en las redes ya desmenuzaron cada estrofa de la letra en busca de más chismecito sobre el rompimiento de la expareja, dejando además los mejores memes.

Belinda lanza tiradera en canción que estaría dedicada a su ex Christian Nodal

Tal como lo prometió, la noche del 31 de enero, Belinda regresó a la escena musical en una faceta ‘bélica’ que dejó como resultado una letra repleta de indirectas que los internautas están seguros son para su ex, el cantante Christian Nodal.

Aunque ya pasaron más de dos años de que la expareja terminó su compromiso matrimonial y él incluso se convirtió en papá junto a la también cantante argentina Cazzu, los usuarios de redes sociales no olvidan el drama que protagonizaron durante su ruptura, en el que, Nodal dijo de todo, mientras ella prefirió guardar silencio. Hasta ahora.

“La neta el Nodal sí fue un patán que siempre habló mal de ella con todo mundo y se comportó como niño chiquito. Belinda nunca dijo nada, siempre fue prudente y dio tiempo al tiempo. Ahora que soporte el Nodal. #Cactus”, escribió una de las usuarias.


En medio de aquel escándalo, mucho se habló del lujoso anillo que Nodal le dio a Belinda como promesa de matrimonio, el cual supuestamente había costado 3 millones de dólares (cerca de 60 millones de pesos).

Tras el polémico rompimiento, se especuló sobre que Belinda no le había regresado la ‘millonaria’ sortija al cantante de ‘Ya no somos ni seremos’, y ella en realidad nunca dijo nada sobre el tema hasta ahora en ‘Cactus’, creen los fans.

"No todo fue lo que demostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”, dice una de las estrofas del tema.


Por supuesto que la referencia no pasó desapercibida para los usuarios, quienes desde muy temprano ya estaban discutiendo el punto y buscando quién les aclarara si Belinda estaba asegurando que el anillo era falso.

“¡O sea que el anillo que le dio Nodal a Beli era FALSO! O sea, si Christian Nodal le dedicó ‘Ya no somos ni seremos’, ‘La Intención’, ‘Quédate’, ‘Botella tras botella’… No veo por qué Beli no le puede dedicar ‘Cactus’ a nopal digo Nodal”, salió uno en defensa de la cantante.

Fans reaccionan con memes a nueva canción que Belinda dedicaría a Nodal

Los ‘Belifans’ están al pie del cañón sacando las garras por su ‘patrona’ en esta nueva canción, defendiendo su incursión en los corridos tumbados y el desahogo como mujer, pues aseguran que todas tienen derecho de sacar sus sentimientos cuando así lo consideren, aunque hayan pasado más de dos años.

“Crecí con Belinda, obvio siento que es mi amiga personal, evidentemente en este momento odio a Nodal”; “¿Nodal qué haces en el piso?”; “Que Belinda facture con lo que sintió en su momento”; “Mientras era Nodal el que tiraba a todos se les hacía gracioso, pero ahora que Belinda saca canción salen los ofendidos”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, también aparecieron las críticas y los memes que los internautas tienen en tendencia en redes como X, antes Twitter.

“La canción que le dedicaron a Nodal parece que la escribió mi prima de 3 años”, “Que oso con Belinda. Nodal ya tiene hasta una hija y ella ahí anda de ridícula nomás pa’ que suene su música”, escribieron.


Las opiniones están divididas en redes sociales, aunque hasta el momento, Belinda no ha hablado a profundidad sobre qué hay detrás de la letra de su nueva canción y Nodal, pues, tampoco se ha manifestado.

