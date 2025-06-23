‘Influencer’ lanza polémico comentario sobre Belinda: se disculpa y le ofrece miles de dólares

Video Belinda reacciona al revuelo de su nueva canción ‘Heterocromía’: ¿responde si es para un ex?

El ‘influencer’ Adrián Marcelo lanzó un polémico comentario sobre Belinda en un supuesto intento por “halagarla”. Ante la controversia que desató en redes, el originario de Monterrey, Nuevo León, México, borró su mensaje.

El domingo 22 de junio, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ expresó en su cuenta de X lo que sería su opinión sobre la cantante, quien hace dos semanas lanzó el tema ‘Heterocromía’, presuntamente inspirado en su exnovio Gonzalo Hevia Baillères.

“Belinda es mucho más inteligente que cualquier wey con el que ha salido. No tengan duda. No hay nadie más consciente de lo que tiene y ejerce sobre los hombres que ella y lo usa a su favor como nadie”, anotó sin referir contexto alguno.

"Ojalá no se ofenda si lee esto porque es con la intención de halagarla, pero Belinda es una ‘pros****ta’ de altísima gama, de esas que pueden escoger cómo, con quién y por cuánto. Una mujer empoderada y capaz", precisó.

Le ofrece miles de dólares y una disculpa

Ante la polémica, Adrián Marcelo borró su mensaje. Sin embargo, en una siguiente publicación, reconoció haber utilizado un “término incorrecto” para referirse a Belinda, a quien ofreció poco más de 52 mil dólares a cambio de visitar su show de YouTube.

“Le ofrezco un millón de pesos a Belinda para que venga a #UnPorroCon y pueda externarle una disculpa por mi desatinado comentario. En verdad, la respeto y quería halagarla, pero reconozco que utilicé un término incorrecto y quisiera platicar con ella sobre su carrera y sus éxitos. Perdóname, Beli. Amigos x Siempre”, sentenció.

Así se disculpó Adrián Marcelo con Belinda. Imagen Adrián Marcelo / X