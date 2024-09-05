Adrián Marcelo no es el único: participantes de realities que abandonaron el show o fueron expulsados

Video ¿Por qué los expulsaron? Niurka y más participantes de realities que no llegaron a la final por polémicas

Adrián Marcelo abandonó 'La casa de los famosos México'. Sin embargo, en la historia de los realities con formatos similares, esto ha sucedido más de una vez. Desde denuncias de acoso, hasta rompimiento de reglas y familiares que exigen la expulsión de participantes.

Kimberly Flores fue sacada de un reality por petición de su esposo

La modelo guatemalteca Kimberly Flores salió de la famosa ‘casa’ estadounidense tras la petición de su esposo Edwin Luna, vocalista de La Trakalosa. Habían transcurrido tan solo 18 días en ‘la casa’ cuando Kimberly salió abruptamente, dejando perplejos a sus compañeros de programa.

Poco después, Kimberly supo que su partida se debió a que su esposo ‘fue por ella’, pues sus hijos no estaban bien. Dentro del programa la modelo pasaba el tiempo junto con Roberto Romano, lo que despertó sospechas de romance.

En casa, los hijos de Kimberly se enteraron de esto y su salud mental se vio perjudicada. Edwin Luna llegó ‘a tiempo’ para ayudar a Kimberly a salir, el cantante confesó:

“Cuando ella se vino a ‘La Casa’ lo último que me dijo fue ‘Cuídame por favor a mis hijos’ y cuando uno siente que no está cumpliendo por cualquier razón, ella lo tiene que saber”.

Niurka fue expulsada de ‘Big Brother VIP’ por romper la primera regla

La vedette cubana Niurka Marcos se encontraba en la cuarta semana de ‘Big Brother VIP 4’ cuando cometió una falta disciplinaria. Este momento tomó por sorpresa a todos los participantes del programa, entre los cuales estaban Sergio Mayer, Carlos Espejel y Martha Julia. Niurka se encontraba en la sala de estar con sus compañeros cuando la voz de Big Brother irrumpió en la casa:

“Esta tarde, esa condición de aislamiento, imprescindible para el desarrollo del juego, fue rota intencionalmente por uno de los participantes, que de manera directa y expresa se puso en contacto con el exterior sin medir ni importarle las consecuencias que esto podría traerle tanto a él como a sus compañeros”.



La cubana fue expulsada de inmediato, ni siquiera pudo despedirse de los demás competidores. Se dice que tuvo que salir por la puerta del almacén.

¿Pero cómo fue que rompió con el aislamiento? Fue mediante un gesto que podía ser sencillo, pero que en el programa significaba todo: Niurka salió a saludar a los fans del programa que se encontraban afuera de las instalaciones.

Un caso de acoso en ‘Big Brother Brasil’

Quizás una de las expulsiones más polémicas en los reality shows latinoamericanos fue la de MC Guime y Cara de Sapato en ‘Big Brother Brasil’. La dupla de brasileños fueron expulsados inmediatamente después de acosar a una de sus compañeras.

Dania Méndez, conocida por ‘Acapulco Shore’ estuvo de ‘intercambio’ en el programa brasileño, por lo que como parte de las actividades se le hizo una fiesta de bienvenida. A medida que pasaron las horas, la fiesta comenzó a salirse de control.

La audiencia fue testigo de lo inadmisible: el rapero MC Guime tocó a Dania sin su consentimiento, y el luchador Cara de Sapato cayó con todo su peso sobre la mexicana para inmovilizarla e intentar besarla. Tanto el público como la familia de Dania pidieron una pronta respuesta, por lo que el presentador del reality show, Tadeu Schmidt, declaró:

"Hablamos con Dania, pero por todo lo que vimos y escuchamos estoy aquí para decir que no nos gustó lo que vimos ayer. Sapato y Guime pasaron el punto. Hay que tener cuidado con los límites, aquí y fuera. Entonces, por violar las reglas del programa, Guimê y Sapato quedan eliminados de Big Brother Brasil".



Afortunadamente, la experiencia para Dania mejoró con la salida de Sapato y Guime. De hecho, la mexicana salió del reality considerándolo una experiencia positiva.

Adrián Marcelo abandonó 'La Casa de los Famosos México' tras pelea con Gala Montes

En la madrugada del 4 de septiembre, ‘La Jefa’ de ‘La casa de los famosos México’ anunció la salida voluntaria de Adrián Marcelo. Marcelo fue el concursante más controvertido de la temporada, pues constantemente se vio envuelto en peleas con Arath de la Torre y Gala Montes.