Hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín se quita el apellido de sus papás

Mía, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se quitó el apellido de sus papás por una importante razón.

La joven, que apenas comienza su carrera como cantante, reveló en el programa ‘Hoy’ sus intenciones de tener una identidad como artista independiente, pese a que está consciente de que toda la vida cargará con el “peso” del apellido Rubín Legarreta.

“Fue una decisión colectiva… Estoy muy orgullosa de ser quien soy y de portar el apellido que llevo… que pesa, es una gran responsabilidad porque mis padres son unos seres tan talentosos”, confesó el pasado 25 de enero.

Erik Rubín le sugirió a su hija quitarse su apellido

La intérprete de 18 años explicó que fue su papá quién le sugirió quitarse el apellido, decisión que finalmente tomaron en familia.

“Fue una decisión que incluso mi papá fue el primero en decirme: ‘oye, qué tal si ahora en adelante eres Mía’, y creo que e s importante tener mi identidad como artista y más ahora que ya voy a tener una carrera de solista más elaborada… así que ahora (solo) me llamaré Mía”, precisó .

Mía reveló en 'Hoy' que dejaría de usar el apellido de sus papás. Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision

Mía debuta como solista con ‘Diablo’

Por otra parte, la hija de la conductora de ‘Hoy’ contó que ‘Diablo’ no solo marca su debut como solista sino también como coautora de una canción.

“Estoy muy emocionada porque e s la primera canción en la que yo tuve participación como coautora. Es una canción que hice con mi papá, con César Miranda y con José Miguel Alfaro, que es mi productor”, compartió.

“Es una canción muy especial que se hizo hace casi 3 años. Es una canción que tiene una doble connotación porque puede hablar de un amor no correspondido, un amor tóxico, pero a la vez nos inspiramos en un libro que se llama ‘Satán’, es una biografía que habla de cómo el mayor demonio de uno mismo es el ego”, finalizó la también hija del exintegrante de Timbiriche.

