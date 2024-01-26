Andrea Legarreta

Hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín se quita el apellido de sus papás

Aunque está consciente de sus raíces y de la familia de la que viene, Mía ‘renunció’ al apellido de sus padres y reveló por qué lo hizo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

Mía, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se quitó el apellido de sus papás por una importante razón.

La joven, que apenas comienza su carrera como cantante, reveló en el programa ‘Hoy’ sus intenciones de tener una identidad como artista independiente, pese a que está consciente de que toda la vida cargará con el “peso” del apellido Rubín Legarreta.

PUBLICIDAD

“Fue una decisión colectiva… Estoy muy orgullosa de ser quien soy y de portar el apellido que llevo… que pesa, es una gran responsabilidad porque mis padres son unos seres tan talentosos”, confesó el pasado 25 de enero.

Erik Rubín le sugirió a su hija quitarse su apellido

Más sobre Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga
2 mins

Andrea Legarreta confiesa que estaba "muy angustiada" al grabar escenas de cama con Colunga

Univision Famosos
Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”
2 mins

Andrea Legarreta revela momento a “besos” con Fernando Colunga: “Estuvo muy bien”

Univision Famosos
Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación
1:11

Andrea Legarreta "sudaba" en su primer beso con Colunga: no había besado a nadie tras separación

Univision Famosos
¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón
1 mins

¿Fernando Colunga en romance con Andrea Legarreta? Esta es la razón

Univision Famosos
Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko
2 mins

Andrea Legarreta de luto: muere su suegra Myra Milanszenko

Univision Famosos
Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva
2 mins

Revelan cómo está Thalía ante gravedad de su hermana: Ernestina Sodi lleva días en terapia intensiva

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto
2 mins

A Andrea Legarreta le gustaría ser abuela joven: revela si su hija Mía podría casarse pronto

Univision Famosos
Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques
0:50

Mariana Echeverría rompe en llanto al encarar a Andrea Legarreta tras ataques

Univision Famosos
Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona
2 mins

Hija de Andrea Legarreta decide "salirse" de la preparatoria: la presentadora reacciona

Univision Famosos

La intérprete de 18 años explicó que fue su papá quién le sugirió quitarse el apellido, decisión que finalmente tomaron en familia.

“Fue una decisión que incluso mi papá fue el primero en decirme: ‘oye, qué tal si ahora en adelante eres Mía’, y creo que e s importante tener mi identidad como artista y más ahora que ya voy a tener una carrera de solista más elaborada… así que ahora (solo) me llamaré Mía”, precisó .

Mía reveló en 'Hoy' que dejaría de usar el apellido de sus papás.
Mía reveló en 'Hoy' que dejaría de usar el apellido de sus papás.
Imagen Programa Hoy / TelevisaUnivision

Mía debuta como solista con ‘Diablo’

Por otra parte, la hija de la conductora de ‘Hoy’ contó que ‘Diablo’ no solo marca su debut como solista sino también como coautora de una canción.

“Estoy muy emocionada porque e s la primera canción en la que yo tuve participación como coautora. Es una canción que hice con mi papá, con César Miranda y con José Miguel Alfaro, que es mi productor”, compartió.

“Es una canción muy especial que se hizo hace casi 3 años. Es una canción que tiene una doble connotación porque puede hablar de un amor no correspondido, un amor tóxico, pero a la vez nos inspiramos en un libro que se llama ‘Satán’, es una biografía que habla de cómo el mayor demonio de uno mismo es el ego”, finalizó la también hija del exintegrante de Timbiriche.

PUBLICIDAD

Mía quitó el apellido de sus papás en redes sociales

Previo al lanzamiento de su primer sencillo como solista, Mía eliminó de sus redes sociales el apellido de sus padres. Sin embargo, en las plataformas musicales -donde se puede escuchar 'Diablo'- aún sigue apareciendo con su apellido paterno.

Relacionados:
Andrea LegarretaErik RubínMia Rubín LegarretaHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD