Mía Rubín cumple 19 años: así festejó con su novio, el torero Tarik Othón

Video Mía Rubín se dejó ver en un romántico momento con su novio: luce muy enamorada

El 22 de abril, Mía Rubín, miembro de 'Los Herederos' en Juego de Voces, celebró su cumpleaños número 19.

La ocasión fue especial, ya que estuvo rodeada de su familia, incluyendo a sus padres, Andrea Legarreta y Erik Rubín, su hermana Nina, y su novio, el torero Tarik Othon.

En una publicación en Instagram, Mía compartió detalles de su celebración. En las imágenes, se le ve junto a su familia, compartiendo un pastel y disfrutando de una cena con su pareja y con su mamá, la conductora de Hoy.

Mía Rubín presume celebración con su novio. Imagen Mía Rubín/Instagram



Mía no dejó pasar la oportunidad de expresar su gratitud, afirmando que este cumpleaños es “definitivamente uno de los mejores de su vida”. Se siente rodeada de personas a las que ama y llena de amor y alegría.

En su mensaje de agradecimiento, Mía mencionó: “Gracias a todos por sus felicitaciones y hermosos mensajes. Me llenan el corazón. Mi mejor regalo es mi familia, mis amigos, mi pareja, mis fans y la posibilidad de trabajar en lo que más amo”.

Así celebró Mía sus 19 años con su novio

Tarik Othon recordó la ocasión compartiendo diversas imágenes en sus historias de Instagram.

Desde el romántico instante en que le pidió a Mía que fuera su novia, hasta los viajes y otros momentos juntos, todo acompañado de la emotiva frase: “ Para siempre”.

Así celebró Tarik a su novia Mía en redes. Imagen Tarik Othon/Instagram



Andrea Legarreta fue una de las primeras en celebrar el cumpleaños de su primogénita con un emotivo mensaje en el que la describió como “dulce, amable, amorosa, apapachona, luchona, talentosa, perseverante, trabajadora, apasionada de la vida, gran hija y maravillosa hermana”.

La respuesta de Mía a las palabras de su mamá fue: “Te amo, mamita preciosa. Soy la más afortunada de tenerte como mamá y de que tú y papi me hayan dado la vida más feliz en este mundo. Te lo dije ayer, no necesito más, solo a ustedes”.

Mía Rubín Legarreta sigue los pasos de su papá en el mundo de la música, donde ha despuntado con éxito, mostrando su talento en el reality Juego de Voces.

Mía compite junto a Lucerito Mijares, Eduardo Capetillo Jr., Melenie Carmona y Joss en un duelo de talento con sus papás, Erik Rubín, Manuel Mijares, Eduardo Capetillo, Alicia Villarreal e Isabel Lascurain. Puedes verlos los domingos a las 7P/6C por Univision.