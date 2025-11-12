Video Angélica Vale cumple 50 años y manda mensaje a su esposo luego que él le pidió el divorcio

Angélica Vale y Otto Padrón emprendieron caminos separados desde abril de 2025, pero fue hasta el 10 de noviembre de la actriz confirmó que se encontraba en proceso de divorcio con el padre de sus dos hijos.

En la demanda que el esposo de Angélica Vale presentó, según reportó Tanya Charry en El Gordo y La Flaca el pasado 10 de noviembre, "no se estan repartiendo bienes porque ellos firmaron un acuerdo prematrimonial cuando se casaron".

De acuerdo con la abogada Sandra Hoyos, dicho documento se habría firmado el 11 de febrero de 2011, es decir, un día antes de que la pareja celebrara su boda civil en Miami.

“Existe un acuerdo prenupcial que firmaron en el 2011, más o menos en febrero 11 se estima que fue firmado este prenupcial que debe de resolver todas las diferencias financieras”, dijo en ‘Ventaneando’ el 11 de noviembre.

Según refiere la abogada, si ese acuerdo prenupcial “fue redactado de manera correcta”, debería resolver todos los problemas de la expareja, ya que, generalmente, especifica “cómo se van a distribuir los bienes antes del matrimonio, durante el matrimonio y a la hora de una disolución de matrimonio”.

No se sabe cómo repartirán sus bienes

Aunque en la demanda no está claro cómo estarán repartiendo sus bienes Angélica Vale y Otto Padrón, la litigante subrayó que la razón por la que él solicitó “la custodia compartida”, se debe a que podría aportar una cantidad menor en cuanto a la pensión.

“Para las personas que tienen que pagar pensión alimenticia del menor de edad, es ventajoso tenerlos más tiempo porque pagan menos. Por eso siempre les suplico a los clientes: ‘No pienses cuánto les va a costar, piensen en cuál es el mejor interés de esos menores de edad’”, declaró.

“La pensión alimenticia normalmente es determinada por una tabla de cuánto gana la mamá, el papá… cuánto pagan en cosas básicas (…) Siempre existe la posibilidad de contrademandar porque hay muchas cosas en la demanda que no ha pedido y ella quiere pedir”, sentenció.

Hasta el momento, ni Angélica Vale ni Otto Padrón han hecho comentarios sobre la manera en que repartirán sus bienes.

El divorcio

El 10 de noviembre, a través de un comunicado, que la misma Angélica Vale leyó en su programa de radio 'La Vale Show', expuso que la separación de Otto Padrón había sido en común acuerdo.

“Después de muchos años juntos y dos milagros, nuestros hijos, la historia de amor entre Otto Padrón y yo desafortunadamente se termina. Hemos decidido ponerle fin de manera legal a nuestro matrimonio de 14 año”, dijo.

“Y sí, hemos decidido. A veces, detrás de la risa se esconden batallas que como adultos tenemos que afrontar y esta es una de ellas. Elegimos la paz por encima de cualquier sentimiento que implica el final de algo soñado para toda la vida. Sobre todo por nuestros hijos quienes nos mantendrán unidos siempre”, sentenció.